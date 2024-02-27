Далекая близкая Арктика

Арктическая зона Российской Федерации занимает площадь, равную примерно четверти площади всей нашей страны. Это огромные территории, развитие которых требует и сегодня немалого героизма и больших средств. Например, вся техника для северных просторов должна соответствовать повышенным требованиям: быть готовой к сильным морозам, воздействию морской воды и т.д. Покорять суровый север морякам, нефтяникам, ученым и военным помогают разработки предприятий Ростеха.

Ты увидишь, он бескрайний

Развитие Арктики и Крайнего Севера представляет стратегическую значимость для России по целому ряду причин. Арктическая зона Российской Федерации обладает несметными богатствами природных ресурсов, таких как нефть, газ, минеральные руды. Это огромный экономический потенциал для страны, а с учетом развития техники и технологий деятельность в условиях Крайнего Севера становится экономически все более выгодной.

Кроме того, с таянием льдов в Арктике открываются новые морские маршруты, что сокращает расстояния для торговых судов между Европой и Азией. Россия, контролирующая значительную часть арктического побережья, играет ключевую роль в развитии

так называемого Северного морского пути – самой короткой морской магистрали из Европы в Азию.

Фото: Boris Solovyev / wikimedia.org

Также арктическая зона имеет важное стратегическое значение для обороны и безопасности России. Контроль над этими территориями обеспечивает защиту северных границ страны.

Арктика представляет большой интерес для научных исследований, так как изменения климата здесь более очевидны, чем в других частях мира. Изучение арктической экосистемы и климатических изменений важно для понимания глобальных процессов. С ростом активности в Арктике возрастает и внимание к экологическим вопросам. России важно сохранять природную среду и биоразнообразие этого региона в ходе его освоения.

Таким образом, развитие арктической зоны является важным стратегическим направлением для России, обеспечивающим экономический, геополитический и научный интересы страны. Для поддержки масштабного присутствия России в Арктике требуется большое количество техники, адаптированной под суровые северные реалии. Предприятия Ростеха многие годы производят гражданское и военное оборудование, которое успешно задействуется на арктических широтах, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Вертолеты для вечной зимы

В Арктике одним из наиболее практичных видов транспорта считаются вертолеты, поскольку они могут легко преодолевать водные, ледовые и лесные преграды. Использование вертолетов в этом регионе началось в 1950-х годах. Они могут базироваться на ледоколах, выполнять задачи по доставке людей и грузов, участвовать в спасательных операциях и ледовой разведке.

Фото: «Вертолеты России»

В 2020 году холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех выпустил первый гражданский арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА. Одной из его особенностей является уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии, позволяющая запускать двигатель при температурах до –60 °C.

Вертолет Ми-38 также был модифицирован для использования в Арктике, получив новую систему противообледенения. Кроме того, в прошлом году прошли успешные испытания новейшего беспилотного вертолета БАС-200, который также может использоваться для доставки грузов в регионы за Полярным кругом.

Машины для романтиков

На земле покорять «севера» помогают вездеходы ТМ-140 от Курганмашзавода. В прошлом году эта машина успешно прошла арктические испытания в ходе учений МЧС РФ «Безопасная Арктика», преодолев более 1,5 тыс. км по северным регионам страны. Спроектирован вездеход по модульному принципу, что позволяет на одну базу в зависимости от задач устанавливать грузовую платформу, пассажирский модуль, модуль-мастерскую или даже кран-манипулятор. Система предпускового подогрева двигателя позволяет запускать машину даже при –40 °С.

Фото: Курганмашзавод

А компания «Витязь», входящая в состав концерна «Уралвагонзавод», уже много лет производит уникальные плавающие двухзвенные вездеходы различной грузоподъемности, включая мощный ДТ-30ПМ на 30 тонн. Эти гусеничные машины способны преодолевать самые сложные бездорожья Крайнего Севера и Арктики. Они могут использоваться для доставки грузов и пассажиров, инспекции нефтегазовых трубопроводов, спасательных операций и многого другого.

И о погоде

Для работы в арктических условиях жизненно важно иметь максимально полные сведения об изменениях погоды. С появлением метеоспутников делать это стало гораздо легче. Современные системы мониторинга собирают данные от спутников дистанционного зондирования Земли и формируют гидрометеорологические сводки для любых районов, в том числе для кораблей, находящихся без связи с сушей.

Фото: «Росэлектроника»

Такой комплекс мониторинга метеорологической и ледовой обстановки разработан в НИИ телевидения, входящем в холдинг «Росэлектроника». Система способна работать при температуре окружающего воздуха до –60 °C и скорости ветра до 50 м/с. Комплекс принимает и обрабатывает информацию о типе и степени облачности, интенсивности осадков, температуре поверхности, а полученные данные отображаются на мониторе рабочей станции.

Турбины для газа, света и тепла

Чтобы поддерживать работу нефтегазовых месторождений в Арктике, перекачивать добытое топливо, нужны газотурбинные установки, которые производятся на предприятиях Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха.

Фото: ПАО «Газпром»

Основным заказчиком такого оборудования выступает «Газпром». Уже много лет газоперекачивающие агрегаты ОДК помогают доставлять газ потребителям, в том числе в условиях Сибири и Дальнего Востока. А вот энергетическое оборудование еще недавно на российских месторождениях было иностранным. Но в ближайшее время в строй вступит первая отечественная энергостанция для арктических добывающих платформ, в основе которой − газотурбинный агрегат ГТА-8. Электростанция адаптирована к северному климату и морским воздействиям, может работать на дизеле и добываемом тут же газе и вырабатывает не только электричество, но и тепло, идущее на обогрев. В планах Корпорации – создание линейки российских энергетических агрегатов.