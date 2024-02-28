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РИА Новости

Крейсер "Варяг" отработал поиск подводных лодок и стрельбу

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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" во время ракетной стрельбы
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" во время ракетной стрельбы.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Крейсер "Варяг" на учениях "МИЛАН-2024" отработал поиск подлодок и стрельбу

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота в ходе международного учения "МИЛАН-2024" отработал элементы поиска и обнаружения подводных лодок, выполнил стрельбу по мишени и досмотровые действия, сообщил в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В акватории Индийского океана у побережья Индии проходит морская часть многостороннего международного военно-морского учения "МИЛАН-2024" с участием крейсера "Варяг". Учения организованы индийской стороной.

"Крейсер "Варяг" в составе группы кораблей-участников учения отработал плановые элементы поиска и обнаружения подводных лодок, стрельбу по морской цели-мишени и досмотровые действия в отношении условного судна-нарушителя. Сутками ранее, по плану морской фазы учения, крейсер выполнил в море стрельбу по воздушной цели, отработал тренировки по связи и эпизод пополнения запасов от судна обеспечения в назначенном морском районе. Морская часть учения продолжается", - говорится в сообщении.

Накануне, 24 февраля, корабли-участники учения вышли в море из индийского порта Вишхапатнам. В течение нескольких дней они отработают практически задачи совместных маневров, выполнения тактических задач в составе группы. Планируется, что моряки разных стран продемонстрируют свою военно-морскую выучку и уровень военно-морской подготовки. В период с 19 по 24 февраля, в ходе береговой фазы учения, были проведены штабные тренировки на картах, отработаны вопросы организации связи и согласованы отрабатываемые в ходе учения элементы.

После отработки морской фазы международного учения "МИЛАН-2024" экипаж крейсера "Варяг" продолжит выполнение задач дальнего похода.

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