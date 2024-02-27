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Military Watch отметил эффективность российских бомб с УМПК в сочетании с Су-34

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

После сообщения Министерства обороны РФ о боевом вылете экипажей Су-34 и уничтожения украинских позиций на купянском направлении с помощью фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), американский аналитический военный журнал Military Watch Magazine (MWM) 26 февраля отметил эффективность данных российских систем.

«Бомбы с УМПК позволили Су-34 наносить удары за пределами досягаемости средств противовоздушной обороны (ПВО) противника, при этом все Су-34 после бомбардировки вернулись на базу», — указано в материале.

Издание отмечает, что использование бомб с УМПК подвергает самолеты гораздо меньшему риску, чем обычные гравитационные бомбы, которые необходимо сбрасывать со значительно более близкого расстояния к цели. Это, по мнению экспертов, является гораздо менее дорогостоящей альтернативой использованию крылатых или баллистических ракет воздушного запуска, на которые традиционно полагались, чтобы не попасть в зону действия вражеской ПВО.

«Точное наведение не только позволяет таким бомбам уничтожать цели гораздо эффективнее, значительно сокращая количество необходимых боевых вылетов, но и позволяет сбрасывать бомбы с больших высот, где самолеты не только безопаснее от наземных систем ПВО с инфракрасным наведением малой дальности, но их бомбы также могут лететь значительно дальше — до 70 км», — указано в статье.

При этом, в материале отмечена и высокая эффективность российских истребителей-бомбардировщиков Су-34. Данный тип самолета «не только имеет большую дальность полета, чем любой другой истребитель в мире, но и может нести полезную нагрузку, более сопоставимую с нагрузкой ранних бомбардировщиков с ядерным оружием, чем у других современных истребителей».

Ранее 26 февраля в Минобороны РФ сообщили, что истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожил вражескую бронированную технику, а также скопление живой силы противника на купянском направлении в зоне спецоперации на Украине. В ведомстве отметили, что экипаж Су-34 работал фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции — они помогают наносить точные удары без вхождения в зону работы систем ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ).


В результате бомбардировки все цели были уничтожены. После боевого вылета экипаж успешно вернулся на аэродром, отметили в оборонном ведомстве.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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