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Ростех

«ОДК-Сатурн» и РГАТУ открывают новый набор на программу «Крылья Ростеха»

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Предприятие «ОДК-Сатурн»
Предприятие «ОДК-Сатурн».
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации запустило новый набор абитуриентов на программу подготовки инженеров будущего «Крылья Ростеха». Специалисты в рамках Дня открытых дверей в Рыбинском государственном техническом университете имени П.А. Соловьева рассказали будущим студентам об преимуществах проекта и обучении по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей».

Участие в Дне открытых дверей позволяет расширить аудиторию и проинформировать школьников, студентов колледжей и их родителей о возможностях программы целевого обучения инженеров нового поколения «Крылья Ростеха».

«Мы подробно рассказываем родителям, какие специализации предприятие предлагает для целевого обучения, что такое практико-ориентированное обучение и какие возможности открываются перед студентами-целевиками. Отмечу, что в этом году количество направлений проекта будет увеличено. Помимо конструкторского и технологического направления, откроется группа инженеров-исследователей программы «Крылья Ростеха», – сказала директор по персоналу ОДК-Сатурн Светлана Жукова.

Для участия в «Крыльях Ростеха» абитуриентам нужно сдать ЕГЭ по математике (профиль), русскому языку и физике и набрать не менее 220 баллов в Рыбинске, Самаре, Уфе, Перми, Казани и Омске. В Москве проходной балл – 245, в Санкт-Петербурге – 225, в Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, Нижнем Новгороде – 200 баллов и 195 – в Ульяновске, Комсомольске-на-Амуре. При этом средний балл аттестата должен быть не ниже 4, уровень английского языка – не ниже A2.

Абитуриенты в онлайн-формате пишут мотивационный опрос. При наличии побед в профориентационных мероприятиях ОДК они имеют дополнительное преимущество при поступлении. Кроме того, преимуществами обладают дети работников предприятий Госкорпорации Ростех, так как компания поддерживает преемственность поколений и семейные трудовые династии.

«Крылья Ростеха» – программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемая под эгидой Госкорпорации Ростех. В проекте участвуют 15 вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска, Новосибирска, Ульяновска, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода и Омска. Сейчас в «Крыльях Ростеха» учится порядка 1000 студентов по 10 направлениям подготовки. При этом программа вышла за рамки высшего образования – она охватывает подготовку рабочих кадров по линии среднего профессионального образования (СПО) для авиастроительной отрасли, а также профориентацию школьников.

Ежегодно «ОДК-Сатурн» проводит профориентационные встречи с учениками школ Ярославской области и соседних регионов. Их цель - мотивировать школьников выбирать инженерные профессии и поступать в РГАТУ по программе целевой подготовки «Крылья Ростеха».

Прием заявок на участие в программе «Крылья Ростеха» начнется 1 марта. Отправить заявку можно на сайте https://student.rostecwings.ru или по электронной почте: elena.rumyantseva@uec-saturn.ru и uliyana.yakimova@uec-saturn.ru. Дополнительную информацию можно получить в учебном центре «ОДК-Сатурн»: 8 (4855) 329-864 и 8 (4855) 329-891.

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