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Известия.ru

Двойное назначение: как изменились границы военных округов

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Владимир Путин воссоздал Ленинградский и Московский ВО

Воссоздание Ленинградского и Московского военных округов стало одним из ответов на вступление в НАТО Финляндии и устремление в альянс Швеции, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Соответствующий указ 26 февраля подписал президент России Владимир Путин. В ведение ЛенВО войдет отражение угроз, исходящих от Прибалтики, скандинавских стран и Финляндии. А Московский ВО будет заниматься европейским и украинским направлениями. Тем же указом в военно-административную систему России включены ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — они вошли в состав Южного военного округа. В конечном итоге это должно улучшить управление войсками, отмечают эксперты.

Два вместо одного

Владимир Путин 26 февраля подписал указ о воссоздании Ленинградского (ЛенВО) и Московского (МВО) военных округов. Тем же документом президент включил в состав Южного военного округа Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Документ вступает в силу с 1 марта 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Справка «Известий»

Указ президента определяет и границы Ленинградского и Московского военных округов.

ЛенВО определен в административных границах Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Санкт-Петербурга, а также Ненецкого автономного округа.

В состав МВО вошли территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей и Москвы.

Решение о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов было принято в 2022 году, когда Финляндия и Швеция декларировали желание вступить в НАТО — об этом прямо заявлял глава Минобороны Сергей Шойгу.

— C 2022 года существенно изменилась геополитическая обстановка в мире, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — К странам НАТО добавилась Финляндия, и полным ходом туда идет Швеция. Если раньше Финляндия была условно нейтральной, то теперь она становится условно враждебной нам страной. И на северо-западном стратегическом направлении надо создавать отдельное командование. Оно будет заниматься разработкой планов боевых действий, а в случае необходимости — вести их на всей этой территории от Калининграда до Мурманска.

Эксперт отметил, что это решение было ожидаемым.

— У нас есть небольшой участок границы с Норвегией на севере. Раньше за ним присматривал Северный флот, но теперь всё это зона ответственности Ленинградского военного округа. А Московский военный округ будет смотреть на европейское направление, в том числе Белоруссию и Украину, — пояснил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Источник изображения: iz.ru

Формирование новых округов — веление времени с учетом специальной военной операции, рассказал «Известиям» военный эксперт Геннадий Алехин.

— Опыт показал, что нам необходимо иметь отдельные Ленинградский и Московский военные округа, — пояснил он. — А что касается ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, то вполне логично, что теперь они будут входить в состав Южного военного округа. Это важно с учетом решения военно-административных задач. Они охватывают целый комплекс вопросов — боевой подготовки, материально-технического обеспечения, логистики, мобилизационных ресурсов. В конечном итоге это улучшит управление войсками.

Возвращение в 2010 год

Ленинградский и Московский военные округа были упразднены в 2010 году. Тогда на их базе был создан Западный военный округ. В него вошли три армии — 6-я общевойсковая на севере, 1-я гвардейская танковая в центре и 20-я общевойсковая на юге. Также в его составе оказались Северный и Балтийский флоты и 1-е командование ВВС и ПВО.

В 2014 году Северный флот выделили в отдельное оперативно-стратегическое командование, равное по статусу военному округу. А в конце прошлого года все остальные флоты вывели из ведения командующих округами и переподчинили главкому ВМФ.

ВМФ РФ

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Президентским указом от 26 февраля Северный флот лишается статуса межвидового стратегического объединения. Ранее его полномочия распространялись на территории Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого АО. Теперь все эти регионы включены в состав ЛенВО. За флотским командованием остаются только корабельные силы, береговые части ВМФ и морская авиация.

В новый штаб

23 февраля Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировали ход капитального ремонта здания штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной в столице. В зале боевого управления штаба МВО Сергей Собянин передал министру обороны акт приемки объекта после проведения комплекса ремонтно-реставрационных работ. Как отметили в военном ведомстве, размещение подразделений штаба МВО в реконструированном здании запланировано в марте этого года.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) во время осмотра штаба Московского военного округа

Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

«В настоящее время формируются органы управления Московского военного округа и ведется подготовка фондов для размещения штаба объединенного стратегического командования Московского военного округа в историческом здании на Космодамианской набережной», — сообщили в Минобороны.

Ранее «Известия» сообщали, что в составе формируемого Ленинградского военного округа появятся новые мотострелковые дивизии. Рассматривается также вопрос о создании танковой дивизии, но на этот счет решение пока не принято. Прикрывать эти новые соединения будут северо-западные регионы России.


Роман Крецул

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