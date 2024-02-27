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ТАСС

Венгрия предложила ЕС и НАТО сделать шаги по прекращению конфликта на Украине

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
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Премьер-министр страны Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт не хочет "жить по соседству с затянувшейся войной"

БУДАПЕШТ, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Венгрии предлагает своим союзниками по ЕС и НАТО предпринять усилия в целях немедленного прекращения вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на открытии весенней сессии парламента.

Он напомнил, что военные действия на Украине продолжаются уже два года и по-прежнему "несут гибель людей и разрушения". "Поэтому во вторую годовщину войны Венгрия призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам. И мы настоятельно призываем наших союзников по Европейскому союзу и НАТО, поддерживающих войну, сделать то же самое", - сказал Орбан, выступление которого транслировал телеканал М1.

Премьер подчеркнул, что Венгрия не хочет "жить по соседству с затянувшейся войной". Мы убеждены, что мир в Европе отвечает интересам всех европейцев, украинцев и россиян", - сказал глава правительства. 

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Страны
Венгрия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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