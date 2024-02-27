Крейсер "Варяг" отработал в Индийском океане поиск и обнаружение субмарин

В Минобороны РФ сообщили, что крейсер также выполнил стрельбу по морской цели-мишени и досмотровые действия в отношении условного судна-нарушителя

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Гвардейский ракетный крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" отработал элементы поиска и обнаружения подводных лодок и досмотровые действия в рамках международных учений "Милан-2024", которые проходят в акватории Индийского океана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В акватории Индийского океана у побережья Индии проходит морская часть многостороннего международного военно-морского учения "Милан-2024" с участием гвардейского ракетного крейсера "Варяг" Тихоокеанского флота ВМФ России. Крейсер "Варяг" в составе группы кораблей - участников учения отработал плановые элементы поиска и обнаружения подводных лодок, стрельбу по морской цели-мишени и досмотровые действия в отношении условного судна-нарушителя", - сказали в ведомстве.

Там напомнили, что сутками ранее, согласно плану морской фазы учений, крейсер выполнил стрельбу по воздушной цели, отработал тренировки по связи и эпизод пополнения запасов от судна обеспечения в назначенном морском районе.

"Морская часть учений продолжается. После отработки морской фазы международных учений "Милан-2024" экипаж гвардейского крейсера "Варяг" продолжит выполнение задач дальнего похода", - добавили в Минобороны.

Учения "Милан-2024", которые проходят с 19 по 27 февраля, организованы индийской стороной. В них принимает участие 51 страна. Во время береговой фазы учений были проведены штабные тренировки на картах, налажены вопросы организации связи и согласованы отрабатываемые элементы. 24 февраля корабли - участники маневров вышли в море из индийского порта Вишакхапатнам. В течение нескольких дней они отработают практические задачи, выполнения тактических задач в составе группы.