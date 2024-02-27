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Известия.ru

Эксперт рассказал об актуальности использования системы защиты от дронов «Ступор»

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Федутинов: система защиты объектов от БПЛА «Ступор» использует разные способы детекции

Главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация», эксперт РСМД Денис Федутинов рассказал «Известиям» 26 февраля об актуальности использования комплексной системы защиты объектов от дронов «Ступор».

«Актуальность появления систем типа «Ступора» обусловлена тем, что угрозы различным объектам на земле и населению от воздействия беспилотных летательных аппаратов существенно возросли в последние годы. Причем и в обозримой перспективе здесь также ожидается рост. В настоящее время такое применение дронов связывается с действиями украинской стороны. Однако список акторов, использующих такого рода беспилотные системы для нанесения ущерба или же произведения какого-то медийного воздействия, одними только украинскими силовыми структурами, очевидно, не исчерпывается. Атаки в перспективе могут производиться с использованием широкой номенклатуры беспилотных аппаратов, а также с использованием развивающегося набора тактических приемов применения. Всё это стимулирует развитие средств противодействия БПЛА», — объяснил Федутинов.

Он отметил, что первоначально получившие распространение ручные системы противодействия во многом утратили свою эффективность в силу внедрения противником средств, позволяющих купировать их воздействие на системы навигации и управления. Именно поэтому для успешного противостояния дронам необходимо создание комплексных, масштабируемых систем, использующих различные способы детекции беспилотных аппаратов и воздействующих на максимально широкий набор имеющихся у них уязвимостей, подчеркнул эксперт.

Ранее в понедельник, 26 февраля, о внедрении соответствующей системы защиты объектов от дронов рассказал директор по развитию компании-разработчика данной системы ООО «Ступор» Владислав Кустарев. Он отметил, что с помощью собственного программного обеспечения (ПО) компания-разработчик объединила в систему устройства, работающие на различных принципах, что повысило надежность и уменьшило количество ложных срабатываний.

До этого, 12 февраля, гендиректор компании-разработчика программного обеспечения «Хардберри-Русфактор» Алексей Герман сообщил, что универсальная нейросеть, разработанная в России, позволит распознавать технику противника, включая танки Leopard и БМП Bradley, с высокой точностью. По словам Германа, установка нейросети происходит на аппаратуру, куда приходит запись видео с камер на БПЛА.

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Страны
Россия
Продукция
Bradley
Проекты
БПЛА
РСМД
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