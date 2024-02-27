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РИА Новости

В "Ростехе" заявили, что российская армия развеяла миф о танке Abrams

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Танк Abrams, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении
Танк Abrams, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении.
Источник изображения: © Фото из соцсетей

"Ростех": российская армия развеяла миф о неуязвимости танка Abrams

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Российские вооруженные силы развеяли очередной миф, на этот раз о неуязвимости танка "Абрамс", сообщили в понедельник в госкорпорации "Ростех".

Как сообщал ранее в интервью РИА Новости гендиректор корпорации Сергей Чемезов, так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере – это из области мифов. "Да, в чем-то они сильны. Но и мы тоже не лаптем щи хлебаем. Посмотрите, какое количество "Леопардов", "Челенджеров", "Брэдли" и другой западной техники ржавеет на полях боев. Это лучшее подтверждение наших возможностей", - отмечал Чемезов.

"Наглядно развеян очередной миф (о неуязвимости танка "Абрамс" - ред.), чуда не случилось", - прокомментировали в "Ростехе" уничтожение американского танка в зоне СВО.

Как сообщил в понедельник РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. В Сети также распространились фото и видео горящего танка Abrams украинской армии.

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Страны
Россия
США
Продукция
Bradley
M1 Abrams
Персоны
Чемезов Сергей
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