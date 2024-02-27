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Военное обозрение

Захваченный в Бердянске в 2022 году бывший артиллерийский катер ВМСУ назвали в честь русского клипера

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Источник изображения: topwar.ru

Бывший украинский малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) проекта 58155 (шифр "Гюрза-М") "Аккерман", захваченный российскими войсками в 2022 году Бердянске, прошел ремонт с перевооружением на российские артиллерийские системы. Об этом сообщил ТГ-канал Черноморский флот.

Принятый в состав ВМС Украины бронекатер "Аккерман" входил в так называемую "Азовскую флотилию" и был брошен экипажем в полностью исправном состоянии в порту Бердянска в первые дни российской спецоперации. Катер был доставлен в Севастополь, где на одном из судостроительных заводов прошел ремонт с модернизацией, в ходе которого сменил вооружение. Как утверждается, вместо боевых модулей "Катран-М" с 30-мм автоматической пушкой, катер получил автоматическую двухствольную 25-мм корабельную артиллерийскую установку 2М-3.

Сам катер переименовали в "Разбойник" в честь парусно-винтового клипера, служившего на Дальнем Востоке с 1879 по 1904 год и затопленного командой на входном фарватере внутреннего рейда перед сдачей Порт-Артура.

Источник изображения: topwar.ru

Бронекатера проекта 58155 ("Гюрза-М") разработаны украинским предприятием "Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения" (Николаев) и является дальнейшим развитием катеров проекта 58150 ("Гюрза"). Заявленная скорость - до 25 узлов, дальность плавания экономичным ходом 700 миль, автономность пять суток. Экипаж всего пять человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
58150 Гюрза
ЧФ
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