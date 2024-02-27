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ТАСС

Китай в 2024 году намерен впервые запустить ракету-носитель "Чанчжэн-12"

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Уже введенный в эксплуатацию «Чанчжэн-5»
Уже введенный в эксплуатацию «Чанчжэн-5».
Источник изображения: AP Photo/Zhang Gaoxiang/Xinhu

Новая ракета будет способна доставить не менее 10 т полезного груза на низкую околоземную орбиту и как минимум 6 т - на солнечно-синхронную

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Китай в текущем году впервые осуществит запуск недавно сконструированной двухступенчатой жидкотопливной ракеты-носителя CZ-12 ("Чанчжэн-12"). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется в распространенном докладе CASC, старт планируется осуществить с площадки на пока единственном в КНР коммерческом космодроме в городе Вэньчан (северо-восточное побережье острова Хайнань), который был введен в эксплуатацию в конце прошлого года. Все опытно-конструкторские работы по созданию CZ-12 завершены, она проходит предполетные испытания.

Новая ракета, как отмечается, будет способна доставить не менее 10 т полезного груза на низкую околоземную орбиту и как минимум 6 т - на солнечно-синхронную. В стандартной комплектации диаметр обтекателя будет составлять 5,2 и 4,2 метра, однако эти показатели "могут быть адаптированы в зависимости от поставленных задач".

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. Китайские специалисты реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024-м их количество планируется довести до примерно 100. 

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Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
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