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Военное обозрение

Германия пока не торопится подписывать соглашение о закупке израильских реактивных установок PULS

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на появившуюся несколько месяцев назад информацию, касающуюся военно-технического сотрудничества между Израилем и ФРГ, Германия пока не торопится подписывать соглашение о закупке израильских реактивных систем PULS.

На это обратил внимание польский портал Defence 24.

Журналисты напоминают, что немецкая сторона выражала свою заинтересованность данным вооружением. Они предполагают, что причина задержки кроется в типичной для Германии чрезмерной бюрократии.

Еще в прошлом году французский портал Meta Defense сообщал, что ФРГ намеревалась приобрести у Нидерландов пять израильских РСЗО PULS. 20 таких установок Амстердам решил заказать в Израиле, а Берлин выразил желание пять из них выкупить у голландцев.

Ранее ФРГ передала пять реактивных систем MARS II Украине и теперь намерена закупить другие установки взамен поставленных Киеву. Переданные системы представляют собой адаптированные для европейского потребителя многоцелевые РСЗО М270 MLRS американского производства.

Но к настоящему моменту Берлин пока что не предпринял никаких практических шагов для приобретения техники.

Реактивные системы залпового огня PULS выпускаются израильской компанией Elbit System. Это высокоточный мобильный комплекс, способный вести огонь различными видами боеприпасов на расстояние до 300 километров. Пусковая установка оснащена двумя тубусами, куда устанавливаются ракеты различных типов.

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Страны
Германия
Израиль
Нидерланды
США
Украина
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