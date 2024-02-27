Войти
ТАСС

Фицо заявил, что в ЕС и НАТО обдумывают отправку военнослужащих на Украину

200
0
0
Источник изображения: AP Photo/ Darko Vojinovic

Глава правительства Словакии подчеркнул, что его страна ни в коем случае не пошлет своих солдат на Украину

БРАТИСЛАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Некоторые государства - члены Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе двусторонних соглашений с Киевом. Об этом заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам экстренного заседания правительства республики перед своим отбытием на встречу по Украине в Париже.

"Группа государств - членов ЕС и НАТО размышляют над тем, чтобы направить на основе двусторонних соглашений своих военнослужащих на Украину", - сказал Фицо.

Он подчеркнул, что Словакия ни в коем случае не пошлет своих солдат на Украину. Накануне политик проинформировал, что не пойдет на это, даже если из-за этого лишится поста премьера.

"Мы не можем помешать другим странам заключать двусторонние соглашения с Украиной [с возможностью отправки военнослужащих], но мы ясно говорим, что цель, которая от этого ожидается, не будет достигнута <...>. Мы считаем, что решение [направить солдат на Украину] приведет к громадной эскалации напряженности", - сказал глава правительства Словакии.

Фицо вновь повторил, что стратегия Запада на Украине не работает. От тем, которые будут обсуждаться в Париже, как он сказал, "идет мороз по коже". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
01.02.2024
Правота России приходит на Запад через Словакию
02.10.2023
На Западе придумали еще один способ нажиться на Украине
30.08.2023
Сербия проводит политику диверсификации поставщиков вооружений
14.02.2023
В Чехии рассказали, к чему приведет победа России над Украиной
19.10.2022
Чему научат украинских военных в тренировочных лагерях Евросоюза
04.05.2021
Украинская карта Вашингтона
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 04:18
  • 59668
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 02:44
  • 4
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 27.02 02:34
  • 0
Возможен ли прорыв "Линии Суровикина" с допустимыми потерями?
  • 27.02 00:07
  • 424
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 18:49
  • 3
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 26.02 18:23
  • 3
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.02 17:44
  • 3
МО РФ заявило о подготовке к размещению штаба командования МВО в историческом здании
  • 26.02 17:10
  • 0
Когда Давид побеждает Голиафа
  • 26.02 16:32
  • 2675
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.02 15:20
  • 1
Минобороны Британии вложит $5,8 млрд в разработку и оснащение своих ВС беспилотниками
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси