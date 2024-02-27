На Филиппины доставлена первая партия ББМ "Гуарани"

Бразильский БТР «Гуарани» (6×6), вид сбоку. Видны винта для плавания и открытая апарель в задней части корпуса.

ЦАМТО, 26 февраля. По информации филиппинских СМИ, на Филиппины доставлена первая партия из пяти бронетранспортеров "Гуарани" с колесной формулой 6x6, собранных компанией Iveco Veicular de Defesa.

На борту грузового судна бронемашины были отправлены из порта Сантос в Манилу (Филиппины) транзитом через Сингапур 31 декабря 2023 года. После прибытия 18 февраля и разгрузки техника была направлена на одну из баз ВС Филиппины на о.Лусон.

Ожидается, что интеграция ряда разработанных компанией Elbit Systems систем, включая ДУМВ, систему боевого управления Torch-X, программно-определяемые радиостанции E-Lynx, будет осуществляться на Филиппинах подразделением Armor Division под контролем Elbit Systems.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в 2020 году израильская компания Elbit Systems одержала победу в тендере на поставку колесных бронетранспортеров для Сухопутных войск Филиппин.

По результатам конкурса с Elbit Systems был заключен контракт стоимостью 46 млн. долл. на поставку 28 БТР "Гуарани" с колесной формулой 6x6, которые будут производиться компанией Iveco Veicular de Defesa на предприятии в Сете Лагоас (штат Минас-Жерайс) в Бразилии. 7 февраля 2021 года Elbit Systems подтвердила, что контракт с ВС Филиппин будет выполнен в течение трехлетнего периода.

Поставка была приостановлена в начале 2023 года из-за наложенного управлением экспортного контроля правительства Германии (Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA) эмбарго на экспорт некоторых компонентов немецкого производства, однако после продолжавшихся несколько месяцев переговоров в сентябре 2023 года ограничения были сняты.

Как сообщалось, бронемашины будут оснащены дистанционно управляемым модулем вооружения, который может комплектоваться 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом. Все 28 бронемашин получат разработанные Elbit Systems компьютеризированную систему связи E-LynX и систему боевого управления Torch-X.

По данным СМИ, правительство Филиппин уже ведет переговоры о поставке еще одной партии из 28 бронемашин "Гуарани". Всего же СВ Филиппин рассчитывают тремя партиями получить до 114 бронемашин в различных конфигурациях.