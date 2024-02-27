Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов

Президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов (ЛВО и МВО). Соответствующий документ опубликован 26 февраля на сайте официального опубликования правовых актов.

«Установить следующее военно-административное деление РФ: Ленинградский военный округ — в административных границах Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, города Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа», — говорится в тексте документа.

Московский военный округ будет определен в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, и города Москвы.

Этим же указом глава государства включил Донецкую Народную Республику (ДНР), Луганскую Народную Республику (ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области в состав Южного военного округа. Документ вступает в силу с 1 марта 2024 года.

Ранее, в июле 2023 года, источники «Известий» в Минобороны РФ сообщали, что Московский и Ленинградский военный округа могут быть сформированы к 1 сентября 2023 года. Такие сроки стояли в плане развертывания, утвержденном ведомством. При этом там не исключали, что их сдвинут на конец 2023 года.

8 октября того же года из проекта указа президента РФ следовало, что Республика Коми, Архангельская и Мурманская область, а также Ненецкий автономный округ могут быть включены в границы нового Ленинградского военного округа. Как говорилось в пояснительной записке к проекту указа, изменение границ военных округов предложено Министерством обороны РФ в целях оптимизации системы управления Вооруженными силами.

Впервые о планах Минобороны создать два новых военных округа Шойгу сообщал на заседании коллегии ведомства в декабре 2022 года. В свою очередь, Путин в декабре 2023 года пояснил, что РФ вынуждена воссоздавать ЛВО из-за вступления Финляндии в НАТО.