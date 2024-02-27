Путин включил новые регионы России в Южный военный округ

Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области включены в состав Южного военного округа. Соответствующий указ президента России Владимира Путина о военно-административном делении страны опубликован 26 февраля на официальном портале правовых актов.

Правительству России поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с указом президента.

«Настоящий указ вступает в силу с 1 марта 2024 года», — уточняется в правовом акте.

Среди прочего документом также воссоздаются Московский и Ленинградский военные округа. При этом в состав последнего включается Северный флот, ранее имевший статус самостоятельного военного округа в административных границах Коми, Архангельской и Мурманской областей, а также Ненецкого автономного округа.

Указ главы государства о военно-административном делении РФ от 5 июня 2020 года признается утратившим силу.

20 сентября 2023 года на портале проектов нормативных правовых актов появилось предложение о включении новых регионов РФ в состав Южного военного округа с 1 марта 2024 года. До этого, в июне, в российском Министерстве обороны рассказали о формировании в структуре Вооруженных сил (ВС) РФ двух армий, армейского корпуса и двух военных округов.

В последний раз изменение структуры военных округов России происходило в 2020 году, тогда было установлено деление страны на пять военно-административных территориальных единиц — Западный, Южный, Центральный и Восточный военные округа, а также Северный флот.