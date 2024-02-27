Шольц заявил, что поставки Киеву ракет Taurus могут втянуть ФРГ в конфликт

Канцлер Германии вновь выступил против поставок Украине крылатых ракет

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц вновь выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив отказ их предоставить опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт.

"Мы нигде не должны быть связаны с целями, которые достигнет эта система", - заявил он на конференции, организованной агентством DPA. "И эта ясность необходима. Я поражаюсь, что некоторых даже не волнует, что они даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия в войне из-за того, что мы делаем", - добавил Шольц.

"Это очень дальнобойное оружие. И то, что делается для управления полетом [ракет] и сопровождения к цели со стороны британцев и французов, в Германии нельзя делать. И это знает каждый, кто сталкивался с этой системой", - приводит его слова DPA. Канцлер отметил, что "очень раздосадован" отсутствием баланса между тем, что Киеву действительно необходимо, и дискуссиями по Taurus. По оценке Шольца, Украине не хватает, прежде всего, всевозможных боеприпасов, но при этом "эта система из Германии не имеет решающее значение". "Я объяснил, почему это не принимается в расчет. И это окончательное решение", - сказал канцлер.

22 февраля Бундестаг (парламент ФРГ) поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие. В документе говорится, что долгосрочная военная поддержка Украины "включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов", чтобы она "могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу" российских сил. При этом крылатые ракеты Taurus в тексте прямо не упоминаются.

Тогда же Бундестаг проголосовал против резолюции, предложенной фракцией оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. В ней консерваторы конкретно требовали поставить Украине Taurus.