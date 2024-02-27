Польский генерал: Западу не удается объединить мировое большинство для противодействия РФ

Генерал Роман Полько отметил, что Москва эффективно использует дипломатию для продвижения своей позиции на международной арене

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Страны Запада пока не могут заручиться поддержкой мирового большинства, в частности государств Латинской Америки и Африки, чтобы продвигать свою позицию по конфликту на Украине на фоне дипломатических успехов России. Такое мнение выразил в интервью агентству PAP бывший командующий подразделением польского спецназа генерал Роман Полько.

"Западу не удается объединить членов международных организаций, ООН в единый фронт [для поддержки Украины]", - отметил он. Генерал подчеркнул, что Москва эффективно использует дипломатию для продвижения своей позиции на международной арене, в том числе в Латинской Америке. В этом контексте он упомянул недавнюю поездку главы МИД РФ Сергея Лаврова в Бразилию.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад пытается всяческими ухищрениями вовлечь страны глобального большинства в свои интриги на Украине, однако им понятно, что обсуждать что-либо без участия РФ бессмысленно.