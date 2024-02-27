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ТАСС

Глава МО Эстонии предложил "забрать все у всех" и передать Украине

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Ханно Певкур
Ханно Певкур.
Источник изображения: static9.tgcnt.ru

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал ЕС запретить экспорт боеприпасов из европейских государств в другие страны, кроме Украины, чтобы восполнить их нехватку в ВСУ

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил забрать все имеющиеся у западных стран боеприпасы и оружие и передать их Киеву.

"Главный приоритет - принятие решений относительно изъятия всех возможных запасов у всех [стран Запада], особенно боеприпасов, для последующей отправки на Украину", - отметил глава оборонного ведомства прибалтийской республики. Его слова приводит британская газета The Guardian.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС запретить экспорт боеприпасов из европейских государств в другие страны, кроме Украины, чтобы восполнить их нехватку в ВСУ. В Киеве неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, особенно для орудий советских калибров 152 мм и 122 мм, а также для зенитных ракетных комплексов Stormer, Avenger и Stinger. Западные страны, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, тем не менее признают, что не могут покрыть все потребности Киева в боеприпасах. 

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Страны
Россия
Украина
Эстония
Продукция
Stinger
Проекты
Евросоюз
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