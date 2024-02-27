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ТАСС

СМИ: западные производители оружия больше всего выигрывают от конфликта на Украине

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force

По информации газеты The Herald, оборонный комплекс США заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине продолжался

ХАРАРЕ, 26 февраля. /ТАСС/. Западные производители оружия больше всего наживаются на продолжении военного конфликта на Украине, никто из них не желает его прекращения. Об этом пишет в редакционном комментарии по случаю второй годовщины начала специальной военной операции правительственная зимбабвийская газета The Herald.

"Оборонный комплекс США заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине продолжался, - отмечает газета. - Запад утверждает, что речь идет о продвижении демократии, но на самом деле - о зарабатывании денег. Западные компании-поставщики больше всех выигрывают от этой войны, их руководство вовсе не стремится к ее окончанию. Хотя многие [на Западе] хотят мира, те, кто наживается на разрушении Украины, приумножают свою прибыль, и их вовсе не заботят перспективы глобального снижения напряженности".

"Спустя два года после начала [СВО] ничто не говорит в пользу того, что конфликт на Украине близится к завершению, - указывает издание. - Запад использует Украину для провоцирования и нанесения ударов по России, так что СВО следует рассматривать как законное средство активной обороны. По некоторым подсчетам, Украина потеряла свыше 500 тыс. военнослужащих и значительные территории в Донбассе, но так и не обрела возможность самостоятельно определять исход войны. Впрочем, как и в вопросе членства в ЕС или НАТО, ее судьбу решают другие. США и их союзники в ЕС обещают наращивать военную помощь и поставки оружия на Украину, тем самым фактически обрекая множество украинцев на гибель".

"В выигрыше остается лишь американский оборонно-промышленный комплекс, акции компаний которого с 2022 года неуклонно стремятся вверх, - подчеркивает газета. - В результате США смогли сохранить лидирующие позиции в мировом экспорте оружия, занимая 37% рынка. Показательно сделанное госсекретарем США Энтони Блинкеном в декабре 2023 года признание, когда он заявил, что около 90% военной помощи американской помощи в действительности осталось в США. С другой стороны, все яснее становится то обстоятельство, что Запад, продолжая угрожать России, одновременно готовится бросить Украину как потерпевшее крах государство, которое не способно представлять собой ощутимую угрозу России. Зеленский не смог стать лидером военного времени, как того желал Запад". 

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