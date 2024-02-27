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ТАСС

Самолеты Ил-38 Севфлота отработали поиск подлодки "противника" в Баренцевом море

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Модернизированный противолодочный самолет ИЛ-38Н
Модернизированный противолодочный самолет ИЛ-38Н.
Источник изображения: © фото предоставлено пресс-службой Главного командования ВМФ

Отработка противолодочных задач проходила ночью в сложных метеуословиях

МУРМАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Экипажи самолетов Ил-38 Северного флота отработали поиск подводных лодок условного противника во время учений в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе флота.

"Летчики смешанного авиационного полка Северного флота на самолетах Ил-38 выполнили учебно-тренировочные полеты в Баренцевом море. Экипажи отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей", - говорится в сообщении.

Экипажи противолодочных самолетов отработали полеты ночью в сложных метеорологических условиях, совершенствуя технику пилотирования по приборам и прохождение курса над безориентирной местностью. Полеты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. 

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