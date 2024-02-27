Зеленский заявил о переговорах с Францией по поставкам истребителей

Истребитель-бомбардировщик Dassault Mirage 2000D ВВС Франции перед вылетом в ходе операции "Chammal" против сил "Исламского Государства" в Ираке, 2015 год.

Президент Украины не сообщил никаких подробностей о ходе переговоров

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Киев обсуждает с Парижем возможность поставки украинской стороне боевых самолетов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Да, мы ведем переговоры об истребителях", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента французского телеканала LCI о возможной поставке истребителей Mirage 2000 для Киева. Вместе с тем президент не сообщил никаких подробностей о ходе переговоров.

16 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что Киев надеется получить от Парижа истребители Mirage 2000. В сентябре 2023 года французский портал Intelligence Online сообщал, что Киев и Париж близки к заключению соглашения о передаче данных истребителей ВСУ.

Вместе с тем посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил в интервью журналу Le Point 23 февраля, что в настоящий момент Париж и Киев ведут работу по подготовке украинских пилотов. Он призвал не верить слухам о возможных поставках самолетов Mirage 2000D, заявив, что ВСУ сделали выбор в пользу американских F-16, однако добавил, что Украина по-прежнему рассматривает все доступные варианты западной помощи.