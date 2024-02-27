Войти
ЦАМТО

ВВС Сингапура намерены заменить БЛА "Херон-1" и "Гермес-450"

204
0
0
Cредневысотный БЛА большой продолжительности полета Heron 1 MkII
Cредневысотный БЛА большой продолжительности полета Heron 1 MkII.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 26 февраля. Командование ВВС Сингапура намерено заменить парк БЛА "Херон-1" и "Гермес-450" в рамках планов модернизации вооружений.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в заявлении, сделанном в преддверии Singapore Airshow 2024 (20-25 февраля, Сингапур), уходящий в отставку в марте 2024 года командующий ВВС генерал-майор Кельвин Хонг отметил, что БЛА продолжат играть ведущую роль в обеспечении воздушной разведки для Вооруженных сил Сингапура.

Состоящие на вооружении БЛА "Гермес-450" и "Херон-1" эксплуатируются с 2007 и 2012 годов, соответственно. По этой причине командование ВВС планирует их заменить.

Как утверждает командующий, ВВС Сингапура "идут в ногу" с разработками БЛА в различных странах мира и планы модернизации предполагают тщательный выбор и оценку беспилотных платформ для обеспечения наилучшего соответствия тактико-техническим требованиям. Детали покупки пока прорабатываются.

БЛА "Гермес-450" были приобретены для ВВС Сингапура в 2006 году для расширения возможностей ранее поставленных БЛА "Серчер" компании Israel Aerospace Industries (IAI). В январе 2007 года для их применения была сформирована 116-я эскадрилья из пилотов и техперсонала, которые прошли подготовку применению "Гермес-450" с октября по декабрь 2006 года. Эксплуатация БЛА началась в октябре 2007 года. Одновременно велись работы по интеграции аппарата в сетевую систему боевого управления C4ISR ВС Сингапура. О достижении полной готовности БЛА к боевому применению было объявлено в марте 2015 года.

БЛА "Херон-1" состоят на вооружении 119-й и 128-й эскадрилий ВВС Сингапура и были введены в боевой состав в мае 2012 года для поэтапной замены парка БЛА "Серчер" израильской IAI, поступивших на вооружение в середине 1990-х годов. О полной готовности "Херон-1" к боевому применению было объявлено в 2017 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сингапуp
Компании
IAI
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.04.2023
Убойный наследник смертоносной «Гарпии»
20.08.2021
Роботы на службе авиации
23.06.2021
Барражирующий «Ланцет»
28.01.2021
IAI поставит БЛА "Херон" Mk.2 неназванному заказчику в Центральной Азии
26.08.2014
ВВС Сингапура без лишней огласки увеличили парк истребителей F-15SG до 40 единиц
13.05.2014
Израиль представит в США "Призрака", "Мини-Пантеру" и "Катану"
13.02.2014
Беспилотный "супергерой": израильтяне представили в Сингапуре БПЛА "Super Heron"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 04:18
  • 59668
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 02:44
  • 4
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 27.02 02:34
  • 0
Возможен ли прорыв "Линии Суровикина" с допустимыми потерями?
  • 27.02 00:07
  • 424
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 18:49
  • 3
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 26.02 18:23
  • 3
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.02 17:44
  • 3
МО РФ заявило о подготовке к размещению штаба командования МВО в историческом здании
  • 26.02 17:10
  • 0
Когда Давид побеждает Голиафа
  • 26.02 16:32
  • 2675
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.02 15:20
  • 1
Минобороны Британии вложит $5,8 млрд в разработку и оснащение своих ВС беспилотниками
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси