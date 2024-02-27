ВВС Сингапура намерены заменить БЛА "Херон-1" и "Гермес-450"

ЦАМТО, 26 февраля. Командование ВВС Сингапура намерено заменить парк БЛА "Херон-1" и "Гермес-450" в рамках планов модернизации вооружений.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в заявлении, сделанном в преддверии Singapore Airshow 2024 (20-25 февраля, Сингапур), уходящий в отставку в марте 2024 года командующий ВВС генерал-майор Кельвин Хонг отметил, что БЛА продолжат играть ведущую роль в обеспечении воздушной разведки для Вооруженных сил Сингапура.

Состоящие на вооружении БЛА "Гермес-450" и "Херон-1" эксплуатируются с 2007 и 2012 годов, соответственно. По этой причине командование ВВС планирует их заменить.

Как утверждает командующий, ВВС Сингапура "идут в ногу" с разработками БЛА в различных странах мира и планы модернизации предполагают тщательный выбор и оценку беспилотных платформ для обеспечения наилучшего соответствия тактико-техническим требованиям. Детали покупки пока прорабатываются.

БЛА "Гермес-450" были приобретены для ВВС Сингапура в 2006 году для расширения возможностей ранее поставленных БЛА "Серчер" компании Israel Aerospace Industries (IAI). В январе 2007 года для их применения была сформирована 116-я эскадрилья из пилотов и техперсонала, которые прошли подготовку применению "Гермес-450" с октября по декабрь 2006 года. Эксплуатация БЛА началась в октябре 2007 года. Одновременно велись работы по интеграции аппарата в сетевую систему боевого управления C4ISR ВС Сингапура. О достижении полной готовности БЛА к боевому применению было объявлено в марте 2015 года.

БЛА "Херон-1" состоят на вооружении 119-й и 128-й эскадрилий ВВС Сингапура и были введены в боевой состав в мае 2012 года для поэтапной замены парка БЛА "Серчер" израильской IAI, поступивших на вооружение в середине 1990-х годов. О полной готовности "Херон-1" к боевому применению было объявлено в 2017 году.