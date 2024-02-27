В Киеве признали, что без поддержки Вашингтона потеряют еще больше территорий

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в случае прибытия "сильного" пакета помощи от США Украина предпримет "более мощные шаги" на фронте

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Киев без помощи Вашингтона потеряет еще больше территорий и людей на передовой. Об этом в интервью телеканалу NBC сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы потеряем много людей, мы потерям территории", - сказал он в ответ на вопрос о том, что случится с Украиной, если из США перестанет поступать помощь. Зеленский утверждает, что в случае прибытия "сильного" пакета помощи от Вашингтона Киев предпримет "более мощные шаги" на фронте.

В то же время украинский лидер выразил надежду на то, что если на предстоящих в ноябре президентских выборах в США победит вероятный кандидат от республиканцев Дональд Трамп, то Вашингтон не сменит курс по отношению к Киеву. Зеленский также надеется, что США хотят победы Украины в конфликте с Россией, а не пытаются посредством Киева ослабить Москву.

Ранее Зеленский заявлял, что ближайшие месяцы станут сложными для Украины на фоне политических дискуссий в Вашингтоне по поводу выделения помощи Киеву, а выборы президента в США станут "переломным моментом".

Конгресс США с октября 2023 года не может одобрить новый пакет помощи для Украины. Из-за этого с конца декабря Вашингтон перестал поставлять Киеву вооружения и боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды. Поставки из европейских стран не могут удовлетворить потребности украинской армии.