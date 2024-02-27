«Имеет передовые характеристики»: Азербайджан закупает полсотни сербских самоходных гаубиц Nora B-52

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В феврале 2024 года Азербайджан завершил подписание соглашения с Сербией о покупке 48 155-мм самоходных гаубиц Nora B-52NG стоимостью $339 млн.

Об этом сообщается в издании World Defence News. Как указывается, разработанная сербской оборонной компанией Yugoimport SDPR, Nora B-52NG представляет собой колесную самоходную гаубицу, «известную своими передовыми техническими характеристиками».

Она оснащена орудием калибра 155/52 мм, совместимым с типовыми боеприпасами НАТО. Система имеет дистанцию стрельбы до 30 км при ведении огня стандартными боеприпасами и примерно 42 км при применении снарядов повышенной дальности ERFB-BB (подкалиберный с донным газогенератором).

Nora B-52NG отличается своей огневой мощью, увеличенной дальностью стрельбы, высокой мобильностью благодаря колесной платформе и продвинутым системам управления огнем, что делает ее ценным компонентом современных артиллерийских арсеналов

- полагают в издании.

В настоящее время Nora-B52 находится на вооружении армий нескольких странах, включая Сербию, Кению, Кипр, Бангладеш и Мьянму. Теперь новым пользователем гаубицы станет Азербайджан, закупающий полсотни самоходных артустановок.