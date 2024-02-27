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Военное обозрение

«Войска рассредоточатся в любой момент»: армия США создаёт новые командные пункты

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Источник изображения: topwar.ru

Украинский конфликт показал, что в условиях массового применения разведывательных беспилотников стационарные командные пункты уязвимы для огня противника. В этой связи армия США намерена создать высокомобильные КП, способные мгновенно сняться с места, без затраты времени на свертывание оборудования, необходимого для их работы.

В условиях ведения крупномасштабных боевых действий командиры должны руководить в движении и иметь возможность рассредоточиться в любой момент. Будущие конфликты требуют перехода к гибким и мобильным командным пунктам

- говорится на сайте армии США.

Как указывается, на данный момент выявлены две основные проблемы, связанные с использованием существующих машин поддержки командного пункта: отсутствие источников энергопитания на мобильной платформе и ненадежная работа беспроводной сети.

Мы должны иметь возможность рассредоточиться в любой момент, и всё, что требует кабелей или проводов, подключаемых к неподвижным объектам, подвергнет солдат опасности

- полагают в армии.

В этой связи планируется установка генераторов на 1-2 автомобильных платформах и выдача запроса промышленности на улучшение или создание нового бортового Wi-Fi, который хорошо работает только в условиях прямой видимости. После решения этих двух проблем армия намерена добиваться модульности командных пунктов, давая возможность менять номенклатуру используемого оборудования в зависимости от стоящей боевой задачи.

При этом в армии ясно дали понять, что командный состав должен быть готов применять новую тактику управления войсками:

В рамках этой новой парадигмы [высокомобильных КП] командные должности не подойдут всем подряд.
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Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
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