ВСУ поставлено свыше тысячи автомобилей: канадская компания представила новый вариант MRAP Senator

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Канадская компания Roshel представила новый вариант бронеавтомобиля Senator класса MRAP. Машина исполнена в модификации пикапа и может стать носителем различных типов боевых систем.

Как указывается в издании Defence24, Senator в виде пикапа можно использовать для перевозки припасов или в качестве ударного средства, установив на него вооружения массой до 3,5 тонн: крупнокалиберный пулемет, пусковые установки зенитных ракет малой дальности, как, например, французский ПЗРК Mistral, или несколько ПТУР.

Канадский производитель достиг уровня производства в 140 машин в месяц. На сегодняшний день только для нужд ВСУ было поставлено свыше тысячи единиц Senator в различных модификациях, в том числе в варианте MRAP.

Senator MRAP – это противоминный вариант бронеавтомобиля Senator. Создан на базе модифицированного шасси Ford F-550. Как утверждается производителем, машина отличается высокой устойчивостью при обстреле пулями патрона 7,62х39 мм. Усиление днища и всей конструкции обеспечивает защиту перевозимых бойцов (до 12 солдат, включая водителя и командира) от взрыва мины мощностью 6 кг ВВ.

В качестве силовой установки выступает 8-цилиндровый дизельный двигатель на 6,7 л и мощностью 330 л. с. при 2600 об/мин в сочетании с 6-ступенчатой АКПП.