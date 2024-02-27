Боррель признал завершение эры глобального доминирования Запада

По мнению главы дипломатической службы ЕС, СВО и конфликт в Газе значительно усилили риск противостояния глобального Запада и глобального Юга, что уже "можно увидеть в Сахеле и других частях Африки"

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Эра глобального доминирования Запада окончательно завершилась с началом российской специальной военной операции на Украине и конфликта в секторе Газа. Такое мнение изложил в своем блоге глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Если нынешняя геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении противостояния Запада со всем остальным миром, Европу ждет бледное будущее с точки зрения угроз ее безопасности. Эра западного доминирования окончательно завершилась. Хотя теоретически мы это понимаем, мы не всегда делаем практические выводы из этой новой реальности", - написал он. По мнению Борреля, СВО и конфликт в Газе "значительно усилили этот риск" противостояния глобального Запада и глобального Юга, что уже "можно увидеть в Сахеле и других частях Африки".

Он подчеркнул, что многие страны глобального Юга обвиняют Запад в "двойных стандартах". Глава европейской дипломатии считает этот факт несправедливым и в свою очередь возлагает ответственность за это на Россию и ее пропаганду.

"Россия смогла воспользоваться ситуацией, - полагает он. - Мы должны бороться с этим нарративом и делать это не только словами. В ближайшие месяцы мы должны приложить большие усилия, чтобы вернуть себе доверие наших партнеров (имеются в виду в первую очередь страны, которые были колониальными владениями Европы в Африке - прим. ТАСС)".

В своем блоге, посвященном итогам Мюнхенской конференции по безопасности, Боррель в очередной раз упрекнул государства Евросоюза и США в том, что они не прислушивались к его предупреждениям, сделанным за два года до конфликта на Украине, о быстром росте угроз безопасности Запада. Он в очередной раз призвал западные страны вооружаться, не жалея ресурсов, и поставлять как можно больше оружия Киеву, чтобы постараться вернуть себе утрачиваемые позиции глобального доминирования.