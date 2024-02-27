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ЦАМТО

Индонезийская компания PTDI поставит Нигерии 4 самолета ВТА CN-235-220

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CN-235-220
Самолет CN-235-220.
Источник изображения: www.airliners.net

ЦАМТО, 26 февраля. Индонезийская компания PT Dirgantara Indonesia (PTDI) завершает подготовку контракта на поставку четырех многоцелевых военно-транспортных самолетов CN-235-220 Нигерии.

Как заявил Bisnis.com 21 февраля в ходе выставки Singapore Airshow 2024 президент PTDI Гита Ампериаван, самолеты будут приобретены компанией Allied Aeronautics Limited (AAL) в интересах Сухопутных войск Нигерии, как конечного пользователя новых машин.

По словам Г.Ампериаван, четыре CN-235 – это первый экспортный заказ, полученный PTDI в 2024 году и первый заказ со стороны Нигерии. На данный момент PTDI поставила 70 самолетов CN-235 различных серий как внутри страны, так и по всему миру, включая Сенегал, Буркина-Фасо и Гвинею на африканском континенте.

Экспорт самолетов CN235-220 на африканский континент имеет стратегическое значение для индонезийской промышленности. В этой связи контракт с Нигерией является одним из стратегических шагов PTDI по продвижению на рынок стран Африки.

Самолет CN-235 может перевозить грузы массой до 4,7 т, а также 36 пассажиров, находиться в воздухе до 11 ч, совершать взлет и посадку с/на коротких малоподготовленных ВПП. Может применяться в шести конфигурациях, включая транспортную, грузовую, десантную, медицинской эвакуации, морского патрульного самолета, а также перевозки VIP-персон.

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Страны
Буркина-Фасо
Гвинея
Индонезия
Нигерия
Сенегал
Продукция
CN-235
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