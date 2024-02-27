Риттер заявил, что ВС РФ подорвали эффективность беспилотной авиации ВСУ

По словам экс-инспектора ООН, российские военные быстро поняли, что самый оптимальный "способ остановить такие беспилотники - это ликвидировать тех, кто ими управляет"

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились возможности успешно проводить операции с использованием FPV-дронов (first-person view - "вид от первого лица") в зоне СВО из-за целенаправленных усилий Вооруженных Сил (ВС) РФ по борьбе с подразделениями операторов БПЛА. С такое оценкой выступил бывший разведчик морской пехоты США и экс-инспектор ООН Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

По его словам, ВСУ "начали широко использовать FPV-дроны в качестве огневой поддержки" из-за нехватки артиллерийских снарядов. Риттер пояснил, что российские военные быстро поняли, что самый оптимальный "способ остановить такие беспилотники - это ликвидировать тех, кто ими управляет", поэтому их мишенью стали украинские подразделения, управляющие БПЛА. В результате, ВСУ в настоящее время больше "не могут проводить успешные операции с применением беспилотников", отметил эксперт.

21 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову рассказал, что российские войска на сегодняшний день используют на фронте сотни FPV-дронов каждые сутки, производство беспилотников в России исчисляется тысячами в день.

Британская газета The Daily Telegraph 23 февраля сообщила, что в одном из артиллерийских подразделений ВСУ, располагающихся недалеко от Авдеевки, из-за дефицита боеприпасов используют только две из 18 гаубиц. "Год назад у нас было достаточно снарядов. Сегодня же их почти нет", - указал старший лейтенант украинской армии по имени Андрей.