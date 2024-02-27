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Интерфакс-АВН

Начальник Генштаба РФ посетил командный пункт 58-ой армии в зоне СВО

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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов.
Источник изображения: Валерий ГерасимовФото с сайта Минобороны РФ

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ на командном пункте заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армии об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения", - говорится в сообщении министерства.

Минобороны РФ распространило кадры, на которых Герасимов посещает командный пункт.

"58-ая армия, она никогда не подводила - и в боях на Северном Кавказе, и здесь. Так она вообще - армия номер один", - сказал Герасимов на видео Минобороны РФ.

"Генерал армии Валерий Герасимов вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По официальным данным, 58-ая общевойсковая армия входит в состав Южного военного округа. Пункты постоянной дислокации частей и соединений 58-ой армии находятся на Северном Кавказе.

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Герасимов Валерий
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