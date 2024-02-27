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ТАСС

В Киеве рассчитывают пригласить 160 стран на конференцию по мирному плану Киева

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Глава администрации Зеленского Андрей Ермак. Архивное фото
Глава администрации Зеленского Андрей Ермак. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак отметил, что приглашения будут отправлены тем странам, которые уважают независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Киев планирует разослать приглашения 160 странам на конференцию по урегулированию конфликта вокруг Украины, которую собираются провести в Швейцарии. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Будут отправлены [приглашения] как минимум 160 странам. <...> Мы пригласим все страны, которые для нас есть принципиальные", - сказал он в эфире телеканала "Рада". Ермак заявил, что принципиальные для Киева государства - это те, которые уважают независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины. "Все другое мы можем обсуждать, мы можем дискутировать, но в принципиальных вопросах для нас важно, чтобы эти страны были на этой позиции", - добавил он.

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила после встречи 15 января с президентом Украины Владимиром Зеленским, что он попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня, в Берне положительно отреагировали на эту просьбу. Со своей стороны глава МИД Иньяцио Кассис отметил в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.

25 февраля Ермак допустил, что российскую сторону пригласят на вторую конференцию по урегулированию на Украине. Зеленский позднее подтвердил, что Киев намерен передать Москве свой план урегулирования на этой конференции, однако подчеркнул, что не считает это переговорами. Украинский лидер также добавил, что надеется на проведение первого форума по Украине в Швейцарии в ближайшие месяцы, возможно весной.

Зеленский, выступая в ноябре 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии отметил, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий, Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжит специальную военную операцию. 

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