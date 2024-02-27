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ТАСС

Иран намерен ввести в эксплуатацию космодром Чабахар во второй половине 2024 года

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Иранская ракетная программа
Иранская ракетная программа.
Источник изображения: vpk-news.ru

Глава Иранского космического агентства Хасан Саларийе заявил, что приоритет страны - попасть в список пяти сильнейших космических держав мира

ДУБАЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Введение в эксплуатацию нового космодрома Чабахар на юго-востоке Ирана состоится во второй половине 2024 года. Об этом сообщил глава Иранского космического агентства (ИКА) Хасан Саларийе.

"Строительство космодрома Чабахар сейчас находится на завершающей стадии. Введение в эксплуатацию первой очереди космодрома состоится в следующем году (по иранскому календарю отсчитывается с 21 марта 2024 года - прим. ТАСС), и тогда же с Чабахара будут осуществляться первые пуски", - приводит его слова агентство Mehr. Саларийе также отметил, что в Иране запускают космические аппараты и с других объектов, которые находятся в распоряжении иранского Минобороны и ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС республики).

По словам главы ИКА, приоритет Ирана - попасть в список пяти сильнейших космических держав мира. На сегодняшний день, по мнению иранского чиновника, исламская республика "входит в десятку стран с наиболее развитой космической программой". Кроме того, руководитель агентства назвал возможность "предоставления услуг по запуску, проектированию и производству спутников для других государств" одной из целей развития космической отрасли страны.

Говоря о планах Ирана по отправке человека в космос, Саларийе анонсировал пуски в 2024 и 2025 годах новых биокапсул большей массы и размера. 6 декабря 2023 года Иран сообщил об успешном запуске новой биокапсулы весом 500 кг за пределы атмосферы Земли. Эта капсула была разработана Организацией аэрокосмической промышленности Ирана в рамках реализации дорожной карты по отправке человека в космос. Ранее в исламской республике заявили, что планируют отправить за пределы Земли первый иранский космический корабль с астронавтом на борту в течение ближайших пяти лет.

В сентябре 2023 года Иранское космическое агентство сообщило, что в 2025 году с космодрома Чабахар, который к 2031 году сможет стать базой для запусков аппаратов в рамках международных космических программ, планируется выполнить запуск спутника на солнечно-синхронную орбиту.

Иран начал осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Он входит в число девяти стран мира, производящих спутники, наряду с Россией и США. Иран является одной из 24 стран - учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. 

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