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ТАСС

В Китае заявили, что блоковая конфронтация не обеспечит безопасность ни одной страны

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Блоковая конфронтация не может обеспечить безопасность той или иной страны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о готовности Украины воевать с Китаем на стороне США.

"Я думаю, что важный урок украинского кризиса заключается в том, что блоковое противостояние не может обеспечить безопасность. Как ответственная держава Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса", - сказала дипломат.

23 февраля Гончаренко сообщил в интервью телекомпании CNN, что если в будущем начнется какая-либо война и Вашингтону потребуется союзник, то Украина готова "стоять плечом к плечу" с США "в окопах возле Тегерана или в Северной Корее, или рядом с Пекином". 

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Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
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