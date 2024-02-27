В Китае заявили, что блоковая конфронтация не обеспечит безопасность ни одной страны

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Блоковая конфронтация не может обеспечить безопасность той или иной страны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о готовности Украины воевать с Китаем на стороне США.

"Я думаю, что важный урок украинского кризиса заключается в том, что блоковое противостояние не может обеспечить безопасность. Как ответственная держава Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса", - сказала дипломат.

23 февраля Гончаренко сообщил в интервью телекомпании CNN, что если в будущем начнется какая-либо война и Вашингтону потребуется союзник, то Украина готова "стоять плечом к плечу" с США "в окопах возле Тегерана или в Северной Корее, или рядом с Пекином".