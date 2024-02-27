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Военное обозрение

«Создают протяженный защитный купол»: американские аналитики оценили работу систем РЭБ «Леер-3»

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Источник изображения: topwar.ru

В американском аналитическом центре MEMRI заявляют, что российские войска в январе 2024 года испытывали средства радиоэлектронного подавления, что привело к помехам в работе GPS в Польше.

Согласно отчету данной организации, сбои в системе глобального позиционирования были зафиксированы в восточной части Польши и в районе Сувалкского коридора. Также самолеты, пролетавшие над Балтийским регионом, сообщали о проблемах с функцией GPS.

16 января пресс-служба ЗВО ВС РФ объявила, что Балтийский флот проводит учения по защите командных пунктов от ударов вражеских БПЛА. Как указывается в докладе MEMRI, в ходе их проведения якобы использовались системы РЭБ РБ-341В «Леер-3».

Ими был создан протяженный защитный купол радиусом в несколько десятков километров

- говорится в оценке, данной американскими аналитиками.

В комплексе «Леер-3» средства подавления устанавливаются на беспилотники «Орлан-10», управление которыми осуществляется с наземного мобильного пункта. Система позволяет подавлять или создавать помехи GPS и имитировать сигналы станций сотовой связи, а также посылает ложные сигналы.

Как указывается, комплексы могут использоваться не только для нейтрализации беспилотников, но и, в частности, для противодействия работе самолетов АВАКС.

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Страны
Польша
Россия
США
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Леер-3
Орлан-10
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Минoбороны РФ
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БПЛА
БФ
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