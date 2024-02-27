"Финансовый крах". Украина утонет в долгах перед ЕС (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)

NZZ: долг Украины перед ЕС составляет 90% ВВП страны

Украине грозит финансовый крах, пишет NZZ. Долг страны перед ЕС на сегодняшний день составляет 90% ВВП, и проценты капают каждый день. Протесты европейских фермеров против украинской продукции явно не улучшают ситуацию. Деньги у Киева скоро закончатся.

Даже спустя два года после начала СВО России Украина по-прежнему демонстрирует стремление к победе. Однако военные действия пожирают огромные суммы денег, и в такой ситуации перед каждым правительством стоит почти невыполнимая задача: где искать деньги.

Приходится закупать оружие, боеприпасы и выплачивать денежное довольствие военнослужащим, а также продолжать финансировать школьную и пенсионную системы. В прошлом году Украина потратила на оборону около трети своего экономического производства (ВВП).

Это огромное обременение, если сравнить со странами, где царит мир: некоторые государства-члены НАТО в настоящее время пытаются сократить этот показатель до 2 процентов ВВП.

Ситуация для Украины усложняется тем, что США, крупная держава, в настоящее время практически не участвует в финансировании Украины. Финансовая и военная помощь висит на волоске в Конгрессе.

Бюджетный дефицит на Украине

В связи с этими украинскими проблемами ЕС и небольшим европейским государствам пришлось взять на себя ключевую спонсорскую роль, хотя им обычно трудно справляться с задачами глобальной политики. Однако теперь континент предоставлен сам себе. ЕС и такие страны, как Норвегия и Швейцария, сейчас поддерживают Украину финансовой, военной и гуманитарной помощью в большей степени, чем США.

Возможно, ЕС еще некоторое время придется играть роль самого главного спонсора — все зависит от того, как будет развиваться сложно прогнозируемая политика Вашингтона. Министерство финансов Украины рассчитывает на внешнюю помощь для бюджета в размере 37,3 миллиарда долларов на 2024 год. Около 10 миллиардов долларов поступит от ЕС, а большую часть остальной суммы страна должна будет найти сама.

Экономика Украины сейчас очень нестабильна. Ей удастся в какой-то мере пережить ближайшие месяцы, в том числе благодаря тому, что в последние месяцы Центральный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов проводили умелую политику. За год им удалось снизить инфляцию с 26 до 4,7 процента. Одновременно с этим страна создала финансовый буфер. Ее валютные резервы относительно высоки и составляют 38,5 миллиарда долларов.

Тем не менее, Украине срочно требуются эти деньги для погашения торгового дефицита, который значительно увеличился в результате военных действий. В 2023 году Украина экспортировала товаров на 35 миллиардов долларов, но в то же время импортировала товаров на 63 миллиарда долларов. Валютных резервов хватит, чтобы заткнуть эту дыру на несколько месяцев. Однако рано или поздно резервы сократятся до критического уровня, если их не удастся пополнить.

Тот факт, что Украина, как страна, находящаяся в состоянии военного конфликта, вообще смогла обеспечить сравнительно высокий уровень экспорта. Это не что иное, как чудо. Во многом это произошло благодаря сельскохозяйственному сектору, который функционирует достаточно хорошо. Однако в настоящее время это вызывает недовольство и гнев среди некоторых европейских фермеров. Особенно возмущены аграрии из Польши, которые на этой неделе снова блокировали транспортные пути.

Фермеры опасаются украинских экспортеров зерна, считая их непреодолимыми конкурентами. С другой стороны, Украина остро нуждается в доходах от экспорта, чтобы покрывать военные расходы. Тем более что американская финансовая и военная помощь прекратилась. Однако украинский экспорт сельскохозяйственной продукции стал предметом разногласий и в других странах. Во Франции, например, фермеры жалуются на слишком большой импорт курятины.

"Нельзя допустить финансового краха Украины, - считает Гюнтер Дойбер (Gunter Deuber), начальник отдела исследований Raiffeisenbank International. Если Украина окажется в затруднительном финансовом положении, это вряд ли приведет к прекращению военных действий. Вместо этого украинский центральный банк (НБУ), вероятно, перейдет к финансированию своих военных нужд за счет покупки государственных облигаций.

Это уже практиковалось в начале военных действий в 2022 году. Если ему придется снова прибегнуть к этой мере, это приведет к росту инфляции. Стоимость национальной валюты, гривны, также окажется под угрозой. В этом случае Украина потерпит поражение не в военном, а в экономическом плане.

Вступление в ЕС — туманное обещание

Разговоры о членстве Украины в ЕС в таком случае также будут бессмысленными. Экономически разрушенной стране вряд ли будут рады в союзе государств. Скорее всего, пройдет еще много времени, прежде чем Украина будет экономически готова к вступлению в ЕС. Прежде всего, потребуется болезненное финансовое оздоровление.

В любом случае членство Украины в ЕС — сомнительная перспектива. Поразительно, как просто странам ЕС удается обещать стране долгосрочные перспективы, в то время как им самим уже сейчас с трудом удается обеспечить Украину оружием и финансовыми ресурсами. Однако предложить Украине туманную перспективу членства в ЕС ничего не стоит. И нынешнему поколению политиков в любом случае не придется заниматься деталями такого решения.

В декабре 2023 года союз государств принял решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Предприниматели на Украине возлагают большие надежды. Поэтому они стремятся как можно быстрее достичь производственных стандартов ЕС. Впрочем, разочарования неизбежны.

Исходя из статуса-кво совершенно непонятно, когда Украина сможет присоединится к ЕС. "Пока пограничный конфликт с Россией не разрешен, о таком шаге не может быть и речи", — неофициально заявил один из дипломатов ЕС.

Это заявление было с непониманием и возмущением встречено представителями украинского бизнеса в Брюсселе. По словам представителя сельскохозяйственного сектора, они такими действиями предлагают президенту России Владимиру Путину по возможности затянуть конфликт.

Однако конец конфликта все равно не просматривается. Украина справедливо хочет восстановить суверенитет над всей своей территорией, однако Россия вряд ли добровольно покинет освобожденные территории.

Украина в долговой спирали

Между тем финансовое положение Украины становится все более плачевным, несмотря на все ее макроэкономические успехи. Часть помощи, которую страна получает от ЕС и других партнеров, состоит из кредитов. По ним начисляются проценты, и когда-нибудь их придется выплатить.

В результате долг государства, измеряемый в процентах от ВВП, стремительно растет: с 50% (до конфликта) до 90% (в настоящее время). Пока длится военный конфликт, Украина находится в долговой спирали.

В то же время разрушения в результате военных действий становятся все хуже и хуже. Их масштабы трудно оценить. Последние подсчеты следует рассматривать лишь как приблизительные. Всемирный банк и ЕС недавно озвучили цифру в 152 миллиарда долларов. Кроме того, Украине необходимо 15 миллиардов долларов в текущем году, чтобы провести самый необходимый ремонт своей инфраструктуры, считают авторы исследования. Однако лишь треть этой суммы уже профинансирована. Остальную часть еще предстоит профинансировать — либо Украине, либо иностранным спонсорам.