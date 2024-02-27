"Успешная стратегия". Эксперты сравнили достижения российской армии и ВСУ (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: российские силы могут делать по пять выстрелов на каждый выстрел ВСУ

ВСУ уступают российской армии, а стратегия Киева ущербна, пишет обозреватель Al Jazeera. Независимо от того, кто победит на президентских выборах в США, Украина не получит той военной помощи, о которой отчаянно просит, считает автор статьи.

Алекс Гатопулос (Alex Gatopoulos)

ВСУ уступают армии России по количеству некоторых видов вооружений, но планируют увеличить производство беспилотников, поскольку конфликт продолжается уже третий год.

Украина уже два года воюет с Россией. Посредственное снабжение, ущербная стратегия и равнинная местность привели к провалу широко разрекламированного украинского контрнаступления.

Обширные сельскохозяйственные угодья на юге Украины не годятся для прикрытия атакующих сил.

У России были месяцы на создание мощной линии обороны. Российские военные соорудили километры траншей, противотанковых рвов, железобетонных заграждений и укрепленных огневых точек, чтобы эффективно сдерживать украинские силы, которые неоднократно пытались прорвать оборону, но не добились особых успехов.

Украинское контрнаступление увязло в вялотекущей войне на истощение. Россия заставила Украину платить кровью за каждый метр, который она пытается занять. И ее стратегия оказалась более чем успешной.

Российские военнослужащие замедляют продвижение украинских сил, укрываясь в укрепленных блиндажах. Они также используют дроны-разведчики, которые не позволяют украинским военным застать их врасплох своей внезапной атакой.

Несмотря на это, сочетание нового и старого вооружения изменило динамику на современном поле боя и военные действий на Украине в целом. С одной стороны, применяются новые стратегии и используются высокоэффективные боевые системы, а с другой – сохраняются старые, как, например, танки.

Однако, несмотря на все инновации XXI века, бои в зоне спецоперации России на Украине напоминают сражения времен Первой мировой войны. Генерал, живший 100 лет назад, без труда смог бы понять всю жестокость этого конфликта.

Беспилотники, беспилотники и еще раз беспилотники

Беспилотники являются неотъемлемой частью конфликта на Украине.

Россия очень поздно начала использовать беспилотники и поплатилась за это. Её попытки застать Вооруженные силы Украины врасплох были пресечены массированным огнем артиллерии, использованным для уничтожения танковых и пехотных подразделений. Небольшие украинские беспилотники использовались для сбрасывания боеприпасов на российские позиции, деморализуя войска, застрявшие в траншеях и окопах.

Украинская артиллерия использовала беспилотники для обнаружения батарей, ведущих ответный огонь, в режиме реального времени. Она заставала врасплох российские войска и танки, когда те пытались продвигаться по открытой местности.

Российские силы выучили уроки и изменили ситуацию. Теперь украинские подразделения уничтожаются точными артиллерийскими ударами.

И Москва, и Киев осознали важность не только дронов-разведчиков, но и ударных беспилотников с большим радиусом действия, которые можно использовать для поражения особо важных целей в глубоком тылу противника.

Россия использовала сотни импортированных из Ирана беспилотников "Шахед-136" в качестве дешевых крылатых ракет (данная информация никем не подтверждается. – Прим. ИноСМИ).

Атаки российских беспилотников вскрывают позиции украинской противовоздушной обороны (ПВО) и истощают запасы ракет у Киева. Комбинированные удары беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет подрывают способность Украины защищать себя.

Много дешевых ударных беспилотников оказались не только крайне полезными на поле боя, но и помогли компенсировать более слабые Военно-воздушные силы Украины.

Киев планирует начать массовое производство беспилотников, способных поражать цели на расстоянии до одной тысячи километров, то есть теоретически они смогут достать до Москвы и Санкт-Петербурга. Что еще важнее, сортировочные станции, портовые сооружения, железнодорожные станции и казармы могут потенциально оказаться под ударом, что ещё больше усугубит логистические трудности, с которыми Россия сталкивается в ходе конфликта.

Вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что только в 2023 году производство в стране дронов выросло до 300 тысяч единиц, и это без учета иностранной безвозмездной помощи.

Цель на этот год – произвести более миллиона дронов, чтобы компенсировать снижение американской поддержки.

Промышленность имеет ключевое значение

Независимо от того, кто победит на президентских выборах в США, поддержка Украины уже ослабла, поскольку внутренние проблемы и другие вызовы, такие как война в Газе, поглощают американские ресурсы.

Украина не получает той военной помощи, в которой отчаянно нуждается. А вот Россия, переведя экономику на военный лад, тратит 6,5% от ВВП на оборону.

Россия сейчас может производить 125 танков в месяц, чего более чем достаточно для замены уничтоженных в бою. Об этом говорится в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI).

Европейские члены НАТО все больше смиряются с тем, что им придется восполнять дефицит американской помощи.

Увеличение производства дронов и артиллерийских боеприпасов теперь является главным приоритетом для Украины.

Грубый подсчет подсказывает, что Украине нужно дополнительно 240 тысяч снарядов в месяц, только чтобы быть на равных с Россией.

Поскольку большая часть боев ведется на дальних дистанциях, артиллерия играет ключевую роль для обеих сторон.

Российская промышленность значительно увеличила производство артиллерийских снарядов и реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также увеличила импорт северокорейских артиллерийских боеприпасов и баллистических ракет (данная информация никем не подтверждается. – Прим. ИноСМИ).

Российские силы сегодня способны совершать по пять артиллерийских выстрелов на каждый выстрел украинской стороны. Украинские защитники в некоторых районах теперь вынуждены тратить по несколько снарядов в день, просто чтобы не допустить поражения.

Тяжело усвоенные уроки

Военным всего мира, наблюдающим за развитием этого конфликта, пришлось усвоить несколько тяжелых уроков.

Довоенные запасы артиллерии оказались ничтожно малы. Украинский конфликт показывает, насколько много промышленной мощи нужно, чтобы сражаться с эквивалентными или превосходящими силами противника.

Также чрезвычайно малы довоенные запасы ракет. Большинство ракет наземного базирования остались со времен холодной войны. Они чаще всего имели ядерные боеголовки – всего нескольких сотен было достаточно. Теперь очевидно, что понадобятся несколько тысяч подобных ракет. Другими словами, недорогие и быстро производимые ракеты являются ключевым компонентом любого арсенала.

То же самое относится и к многоуровневой системе ПВО, опять-таки зависящей от большого количества дешевых ракет, производство которых можно было бы быстро наращивать. То же самое касается и крылатых ракет.

Такие ракеты, как Storm Shadow, с дальностью поражения более 250 километров, очень эффективны, но они дорогие и долго изготавливаются. Нужны дешевые альтернативы.

Танки тоже возвращаются. До начала СВО многие страны избавлялись от своих танковых запасов. Но сейчас опыт показывает, что хорошо защищенный танк по-прежнему находит широкое применение на поле боя и остается грозным оружием.

Вернемся к беспилотникам, которые проникли на каждый уровень поля боя. Они существенно усиливают военный потенциал и помогают более эффективно использовать имеющуюся технику и вооружение. Один украинский военный недавно заявил в интервью Politico, что точность артиллерийского огня увеличивается на 250% при использовании беспилотников.