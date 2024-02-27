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ЦАМТО

Британия пообещала выделить Украине 311 млн. долл. военной помощи в 2025 году

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Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

ЦАМТО, 26 февраля. Правительство Великобритании сообщило, что выделит Украине пакет помощи на сумму 245 млн. фунтов (около 311 млн. долл.) на закупку боеприпасов и организацию цепочек поставок для производства боеприпасов на следующий год, передает "РИА Новости".

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс объявил о новом пакете военной помощи для Киева в 2024 году, включающем 200 ракет Brimstone.

"Великобритания потратит 245 млн. фунтов в течение следующего года на закупку и активизацию цепочек поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины", – говорится в пресс-релизе на сайте правительства.

Согласно пресс-релизу, новый пакет финансирования призван помочь пополнить запасы артиллерийских боеприпасов Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
AGM-114
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