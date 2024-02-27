Ереван заморозил свое участие в ОДКБ: прозападный вектор нынешнего руководства Армении очевиден

ЦАМТО, 26 февраля. Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ).

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу France24.

"По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше", – сказал он.

Явный провокационный характер интервью Н.Пашиняна телеканалу France24 становится еще более очевидным, поскольку ОДКБ на тот момент не получала заявлений Еревана о приостановке членства. То есть в Ереване посчитали нормальный столь важный вопрос сначала вбросить в СМИ.

"В Секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало. Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время", – сообщили "РИА Новости" в ОДКБ.

Примечательно, что одновременно появились сообщения о том, что Франция предоставит Армении ракеты для систем ПВО, если Ереван будет в этом нуждаться. Об этом заявил в Ереване 23 февраля глава французского военного ведомства Себастьян Лекорню на совместном брифинге со своим армянским коллегой Суреном Папикяном.

Как напоминает агентство, Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября 2023 года.

Комментарий ЦАМТО

В целом можно констатировать, что прозападный вектор нынешнего руководства Армении очевиден.

Последним по времени событием, ставшим спусковым триггером обвального ухудшения двусторонних отношений Еревана с Москвой, стал массовый "исход" армян в конце сентября 2023 года в результате включения Нагорного Карабаха де-факто силовым путем в состав Азербайджана. Причем сам же Н.Пашинян ранее, в мае 2023 года, дал свое согласие на включение де-юре Нагорного Карабаха в состав Азербайджана (Н.Пашинян официально и публично заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Нагорного Карабаха), а когда Азербайджан решил силой восстановить статус-кво, обвинил в трагедии карабахских армян российских миротворцев (по сути Н.Пашинян подталкивал Россию к началу боевых действий против Азербайджана для защиты армян в Нагорном Карабахе, то есть фактически развязыванию полномасштабной войны в Закавказье, которая в дальнейшем могла привести к столкновению России и НАТО). Ни одного слова благодарности российским миротворцам со стороны Н.Пашиняна не прозвучало, хотя несколько российских миротворцев погибли, выполняя свой долг. Российские миротворцы обеспечили безопасный выход армян из Нагорного Карабаха в Армению. Ситуация была крайне сложной: за неделю покинули свои дома и переехали в Армению около 100 тыс. человек, безопасность которых на маршруте следования обеспечивали российские миротворцы.

Н.Пашинян и ранее неоднократно выступал с провокационными заявлениями в адрес ОДКБ и России.

По оценке ЦАМТО, отказ от сотрудничества с Россией, выход из ОДКБ и возможное закрытие 102-й российской военной базы будут означать начало конца независимой Армении.

В целом текущая военно-политическая обстановка в Закавказье характеризуется постепенным наращиванием контактов между руководством Армении и коллективным Западом, в том числе на уровне оборонных ведомств и специальных служб (прежде всего США).

На этом фоне США разыгрывают собственную карту в Армении, где, используя лоббистов в органах власти, сети влияния в лице многочисленных НКО и СМИ, спекулируют на национальных чувствах армянского общества, пытаясь вывести Ереван из орбиты влияния России, задействовать армянский фактор для дестабилизации ОДКБ и ЕАЭС, нарушения работы международного транспортного коридора "Север-Юг", а также в качестве плацдарма в политике давления на Иран.