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ЦАМТО

ВВС Венгрии получат дополнительные истребители JAS-39C "Грипен"

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Источник изображения: Фото: honvedelem.hu

ЦАМТО, 26 февраля. Шведская компания Saab 23 февраля объявила о подписании с Агентством МТО ВС Швеции (FMV) контракта на поставку четырех дополнительных истребителей JAS-39C "Грипен" для ВВС Венгрии.

Заказ был размещен после подписания 23 февраля FMV и Министерством обороны Венгрии изменений к заключенному в декабре 2001 года лизинговому соглашению на 14 истребителей JAS-39C/D для ВВС Венгрии. После выполнения поставки новых самолетов на вооружении ВВС Венгрия будет состоять в общей сложности 18 ед. JAS-39C "Грипен".

Saab и Министерство обороны Венгрии также подписали меморандум о взаимопонимании о развития высокотехнологичных промышленных зон и возможностей истребительной авиации. Сотрудничество включает поддержку создания в Венгрии Центра передового опыта в области технологий виртуальной реальности.

В настоящее время Saab также выполняет контракт с FMV на обеспечение поддержки истребителей JAS-39C ВВС Венгрии, который был продлен на десять лет, с 2026 по 2036 год, и высказала готовность провести модернизацию самолетов после 2035 года.

По информации Jane's Defence Weekly, четыре новых JAS-39C будут соответствовать последнему стандарту MS20 Блок.2, к которому модернизируются все истребители ВВС Венгрии. Стандарт, в частности, включает модернизацию РЛС PS-05/A Mk4 компании Saab для увеличения дальности сопровождения воздушных целей и улучшения общих характеристик, расширение возможностей канала передачи данных Link-16, а также установку системы госидентификации "свой-чужой" новейшего стандарта НАТО Mode 5.

Самолеты MS20 Блок.2 могут нести более широкий спектр вооружений, включая УР IRIS-T, "Метеор" и AIM-130C-8 AMRAAM класса "воздух-воздух", управляемые авиабомбы GBU-49 Paveway и улучшенные боеприпасы DM113 FAP для 27-мм авиационной пушки.

Как сообщал ЦАМТО, в 2001 году правительства Швеции и Венгрии заключили базовое соглашение о лизинге истребителей JAS-39C/D "Грипен" с возможностью последующего выкупа. Полная стоимость подписанного в 2003 году лизингового контракта, предусматривающего поставку 14 самолетов (12 одноместных версии С и 2 двухместных версии D), составила 340 млрд. форинтов (1,09 млрд. евро). Еще 58 млрд. форинтов (187 млн. евро) было затрачено на подготовку личного состава. После истечения срока действия в 2016 году лизинговое соглашение было продлено и действует до 2026 года. В начале 2026 года все самолеты будут переданы в собственность Венгрии.

Первые 5 истребителей JAS-39 "Грипен" прибыли на авиабазу "Кечкемет" в марте 2006 года. FMV завершило программу поставки в конце января 2008 года.

19 мая 2015 года двухместный JAS-39D потерпел крушение во время посадки на авиабазе Часлав в восточной Чехии. Второй самолет, JAS-39C, получил серьезные повреждения при посадке на авиабазе Кечкемет в июне 2015 года.

В июле 2016 года Saab поставила МО Венгрии новый двухместный JAS-39D "Грипен" для замены не подлежавшего восстановлению самолета. Второй истребитель был отремонтирован.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Чехия
Швеция
Продукция
AMRAAM
Gripen NG
Проекты
NATO
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