Войти
Военное обозрение

Болгарская пресса: Венгрия получит несколько подержанных истребителей за членство Швеции в НАТО

199
0
0

Источник изображения: topwar.ru

26 февраля должно состояться голосование в парламенте Венгрии по поводу членства Швеции в НАТО. Как ранее заявлялось рядом официальных лиц страны, предполагается принятие положительного решения.

В болгарском издании «Капитал» указывается, что Будапешт не соглашался на вступление Швеции в альянс на протяжении почти двух лет, ожидая преференций по аренде истребителей со стороны Стокгольма:

Венгерский премьер-министр [Виктор Орбан] пытался добиться предоставления как минимум еще одной эскадрильи истребителей в дополнение к 14 самолетам [Gripen C/D], которые его страна арендует с 2001 года. Другой вариант заключался в замене уже устаревших самолетов новыми и более совершенными типа Gripen E/F.

Со слов автора, венгерское руководство действовало по примеру Турции, которая требовала от США крупных поставок истребителей F-16 и комплектов модернизации к ним. Однако в отличие от Анкары, добившейся своего, Будапешт в итоге дополнит свой парк шведских самолетов лишь четырьмя машинами Gripen C: соответствующий контракт был подписан на днях.

В результате Венгрия получит несколько подержанные самолеты старой модели C, возможно снятой с вооружения ВВС Швеции или Чехии, которая постепенно будет переходить на F-35. Неожиданно низкая цена

- отмечается в болгарской прессе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Венгрия
США
Турция
Чехия
Швеция
Продукция
F-16
F-35
Gripen NG
Проекты
NATO
Похожие новости
25.12.2023
Французская пресса: «Истребитель F-35 может привести к уничтожению европейской авиапромышленности»
10.04.2023
В Европе готовятся к маневрам «летающей армады» НАТО и не только
23.12.2021
Ударные самолеты Европы: анализ и перспективы
21.02.2018
Военные новости: как США заменят советское оружие в Восточной Европе
25.01.2012
Машин все меньше, они все старше — часть II
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 04:18
  • 59668
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 02:44
  • 4
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 27.02 02:34
  • 0
Возможен ли прорыв "Линии Суровикина" с допустимыми потерями?
  • 27.02 00:07
  • 424
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 18:49
  • 3
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 26.02 18:23
  • 3
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.02 17:44
  • 3
МО РФ заявило о подготовке к размещению штаба командования МВО в историческом здании
  • 26.02 17:10
  • 0
Когда Давид побеждает Голиафа
  • 26.02 16:32
  • 2675
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.02 15:20
  • 1
Минобороны Британии вложит $5,8 млрд в разработку и оснащение своих ВС беспилотниками
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси