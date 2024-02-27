Болгарская пресса: Венгрия получит несколько подержанных истребителей за членство Швеции в НАТО

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26 февраля должно состояться голосование в парламенте Венгрии по поводу членства Швеции в НАТО. Как ранее заявлялось рядом официальных лиц страны, предполагается принятие положительного решения.

В болгарском издании «Капитал» указывается, что Будапешт не соглашался на вступление Швеции в альянс на протяжении почти двух лет, ожидая преференций по аренде истребителей со стороны Стокгольма:

Венгерский премьер-министр [Виктор Орбан] пытался добиться предоставления как минимум еще одной эскадрильи истребителей в дополнение к 14 самолетам [Gripen C/D], которые его страна арендует с 2001 года. Другой вариант заключался в замене уже устаревших самолетов новыми и более совершенными типа Gripen E/F.

Со слов автора, венгерское руководство действовало по примеру Турции, которая требовала от США крупных поставок истребителей F-16 и комплектов модернизации к ним. Однако в отличие от Анкары, добившейся своего, Будапешт в итоге дополнит свой парк шведских самолетов лишь четырьмя машинами Gripen C: соответствующий контракт был подписан на днях.

В результате Венгрия получит несколько подержанные самолеты старой модели C, возможно снятой с вооружения ВВС Швеции или Чехии, которая постепенно будет переходить на F-35. Неожиданно низкая цена

- отмечается в болгарской прессе.