Названы сроки появления в России боевых самолетов шестого поколения

Боевые самолеты шестого поколения в России появятся к 2050 году, написал в колонке для ТАСС научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС), академик РАН Евгений Федосов.

По его словам, сейчас специалисты занимаются подготовительной работой — идет разработка концепции самолета, происходит обмен мнениями с военными. Федосов выразил мнение, что идти по пути дальнейшего усложнения самолетов — порочная практика.

В настоящее время на вооружении российской армии стоит только один истребитель пятого поколения — Су-57. Кроме того, ведутся разработки Су-75.

Помимо России боевые самолеты пятого поколения есть в распоряжении США и Китая. Однако разработка таких машин ведется почти во всех крупных странах.