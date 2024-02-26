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Военное обозрение

Италия закупает свыше сотни новейших немецких танков Leopard 2A8

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Источник изображения: topwar.ru

Комитет по обороне палаты депутатов парламента Италии одобрил закупку новейшего образца немецких танков семейства Leopard 2 – модификации 2A8 в количестве свыше сотни машин.

Это позволит инициировать всеобъемлющую многолетнюю программу обновления бронетанковой составляющей армии. Оно стало необходимым из-за устаревания существующих систем и изменением требований НАТО, которое было вызвано последними международными событиями

- отметили в парламенте.

Как указывается в издании Analisi Difesa, ожидается, что программа приобретения Leopard 2A8 продлится в общей сложности 14 лет (до 2037 года) и разделена на два этапа: на первом (2024-2026 годы) будет вестись подготовительная работа [вероятно, имеется в виду адаптация ОБТ под требования Минобороны Италии], в то время как на втором этапе (2027-2037 годы) будут осуществляться поставки 132 единиц Leopard 2A8.

Из 132 ОБТ планируется сформировать два танковых полков. Также предусматривается оснащение 140 новыми бронемашинами, созданными на базе Leopard 2 (БРЭМ, мостоукладчики, инженерная техника), подразделений тяжелой, средней и легкой бригад, всех инженерных полков и полков материально-технического обеспечения армии, а также учебных заведений.

Общая стоимость сделки по закупке танков и бронемашин оценивается в €8,246 млрд евро.

Приобретение техники немецкого производства – это самое быстрое решение, отвечающее нашим потребностям

- считают в парламенте.

Все 272 единицы бронетехники будут производиться в Италии на заводах Leonardo в Специи. В итальянской армии Leopard 2A8 присоединятся к 90/125 танкам Ariete C2. Соответствующий контракт, который включает модернизацию 90 ОБТ версии C1 плюс опцион еще на 35 машин, был заключен в августе 2023 года.

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Страны
Италия
Продукция
Leopard-2
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Военные учения
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