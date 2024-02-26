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Военное обозрение

Британская компания начала выпуск гусениц для советских бронемашин ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Британское правительство поручило компании Cook Defence Systems (CDS) изготовить для нужд ВСУ гусеницы для бронетехники советских времен, состоящей на вооружении украинской армии.

Как пояснили в компании изданию UK Defence Journal, для выполнения заказа пришлось заниматься реконструкцией советской матчасти на основе ограниченного количества справочных материалов и большого числа собственных нововведений.

Мы занимаемся этим со срочностью, невиданной в мирное время. Чтобы разработать новые гусеницы, совместимые с техникой советских времен, экспертам CDS пришлось полагаться на музейные экспонаты, справочные документы времен холодной войны и технических экспертов по бронетехнике

- пояснили в компании.

При этом при производстве гусениц по советским эталонам используются современные технологии производства. Они включают лазерное сканирование и цифровой рентгеновский контроль, большая часть физической производственной работы выполняется роботами.

Одной из самых больших задач была необходимость почти удвоить наше производство. Мы модернизировали свои производственные линии и набрали новых сотрудников

- отметили в компании.

Как указывается, в результате предпринятых усилий CDS смогла начать выпуск гусениц для советских бронемашин.

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Страны
Великобритания
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