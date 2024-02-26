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Известия.ru

«У них более точные системы, но против скорости точность не поможет»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Артиллеристы Центрального военного округа рассказали, как брали Авдеевку

После взятия Авдеевки у ВСУ на донецком направлении больше нет укреплений, сравнимых с теми, что за годы возвели перед недавно освобожденным городом. Они были наиболее подготовленными в инженерном плане, рассказали «Известиям» артиллеристы Центрального военного округа. О том, как работает сегодня воздушная разведка ВС России, в чем изменилась тактика артподразделений и почему идут они на шаг впереди противника — в репортаже нашего военкора.

Работа беспилотников

Местность в одном из посёлков западнее Авдеевки у большого экрана с пультом наблюдает офицер с позывным Балу. Огонь артиллерии сегодня невозможно представить без постоянной работы воздушной разведки. В одном из удобных пунктов, где личный состав может надёжно укрыться, располагаются беспилотчики.

— Моя роль — в наблюдении опорных пунктов противника и мест его дислокации. Наблюдаем подъезд машин, военной техники, танков, БМП с помощью беспилотников коптерного типа, — рассказывает Балу.

В начале специальной военной операции подобная работа осуществлялась непосредственно с пульта управления: вокруг небольшого экрана стояли разведчики и командиры, а полноценный анализ видео становился возможен позже — после доставки флешки в штабы. Сегодня трансляция идёт на большой экран, где можно сразу разглядеть мелкие детали.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

— С начала СВО мы сделали большой скачок. Поначалу у нас с воздушной разведкой было не очень всё гладко, но на данный момент мы идём с противником в ногу, а в дальнейшем обязательно его опередим, — объясняет Балу.

По его словам, враг отступил на заранее подготовленные рубежи, но уровень инженерной подготовки на них значительно ниже, чем был создан за десятилетие под Авдеевкой. Беспилотчики наблюдают движение и в кратчайшие сроки связываются с артиллерией, которая наносит огневое поражение.


— Враг большие ставки делал именно на Авдеевку, думал, что прорвать её ВС РФ не смогут. Но мы сделали это! — подводит итог Балу.

Он из Пермского края, в армии с 2014 года. По военному образованию — артиллерист, и это помогает ему в сегодняшней работе с БПЛА в интересах артподразделений. И если корректировщики не наблюдают «картинку», берёт расчёты на себя. Новые средства связи и беспилотники серьёзно изменили работу артиллерии, не только сделали огонь более гибким, но и выдвигают новые требования к личному составу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

— Сейчас сосредоточение орудий на одном участке чревато огневым воздействием противника и уничтожением вооружения и военной техники, а не дай Бог, — и личного состава. Поэтому было принято правильное решение работать одиночными орудиями, по два, максимум три, — объясняет Балу.

Такая схема работы значительно повысила требования к расчётам орудий и младшим командирам, поскольку для каждой позиции ведутся отдельные расчёты. Поэтому сегодня для командира орудия во многих задачах выдвигаются требования, которые раньше ставились перед командирами взводов. Такие схемы работы приближаются к «разведывательно-огневым контурам», эксперименты с которыми проходили в ВС РФ перед СВО.

Работа артиллерии

На огневых позициях 152-мм самоходок, которые после освобождения Авдеевки также продвинулись вперёд, беседуем с сержантом-артиллеристом с позывным Китай, недавно награждённым государственной наградой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

— Работать будем за Авдеевку, будем стрелять, выполнять боевые задачи. Почему мы идём на шаг всегда впереди противника — потому что у нас расчёты быстро всё выполняют, слаженно, и мы научились понимать друг друга с полуслова. У натовской техники заряжание, например, дольше, чем у нас. Мы за две-три секунды уже готовы выстрелить. У них более точные системы, но против скорости точность не поможет. Наш козырь — быстрота и уверенность, — объясняет Китай.

Во время боёв на авдеевском направлении особенностью для артиллеристов стала необходимость вести особенно точный огонь. При борьбе с настолько подготовленными позициями результативными часто становятся только прямые попадания. Поэтому стрелять приходилось больше, чем раньше. Что, в свою очередь, увеличивало нагрузку и по обслуживанию орудий.

— Пот артиллериста бережёт кровь пехотинца, — подводит итог Китай.

Он профессионал, в армии уже почти десяти лет. Так же, как и Балу, рассказывает о том, как повысились необходимые навыки для младших командиров. По словам Китая, в нынешних условиях расчёт должен самостоятельно уметь сориентировать машину, работать с буссолью и многое другое. Он отмечает, что большую роль сыграла подготовка, которую перед выходом на авдеевское направление три месяца проходило его подразделение Центрального военного округа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

— Обучали ребят, показывали все тонкости, чтобы слаженная работа была. Как говорится, «под себя». Мы подготавливали людей и машину уже под современную тактику СВО, под современный бой, — рассказывает Китай.

На въезде в Авдеевку нас встречает бывший украинский памятник: флагштоки, на которых поднимались флаги бригад и националистических организаций, участвовавших в 2016 году в боях на авдеевской промзоне. Тогда они гордо заявляли, что победили Россию, но сегодня русский солдат проезжает мимо, даже не сбрасывая скорость. И только одно из бывших подразделений донбасского ополчения, участвовавшее в тогдашних боях и дошедшее до Авдеевки, символически разбило плиту, посвящённую украинским нацистам, годами терроризировавшим Донецк.


Дмитрий Астрахань

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Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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