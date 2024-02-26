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ТАСС

NYT: директор ЦРУ совершил секретный визит в Киев 22 февраля

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Директор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс.
Источник изображения: Amanda Andrade-Rhoades

Как сообщила газета, целью было успокоить украинское руководство на фоне неодобрения Палатой представителей Конгресса США дополнительного финансирования для Киева

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс совершил секретный визит на Украину в прошедший четверг. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По ее сведениям, целью этого визита - 10-го с начала конфликта в феврале 2022 года - было успокоить украинское руководство на фоне неодобрения Палатой представителей Конгресса США дополнительного финансирования для Киева.

Конгресс США с октября 2023 года не может одобрить новый пакет помощи для Украины. Из-за этого с конца декабря Соединенные Штаты перестали поставлять Киеву вооружения и боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды. Поставки из европейских стран не могут удовлетворить потребности Вооруженных сил Украины. 

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Страны
США
Украина
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