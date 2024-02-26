«Высокие технологии могут быть уязвимы»: французский флот заказал секстанты для моряков

В июне прошлого года командование ВМС Франции заявило, что намерено «пересмотреть свою навигацию», внедрив технологические инновации, рассматриваемые как «фактор оперативного превосходства».

Однако высокие технологии могут быть источником уязвимости

- считает адмирал Николя Вожур, начальник штаба ВМС.

Он указал на важность проведения учений типа «Назад в 1980-е годы». АУГ авианосца Charles de Gaulle теперь регулярно участвует в такого рода маневрах, которые заключаются в формировании «пузыря непрозрачности» [«тумана войны»] путем отключения всех телекоммуникационных сетей на борту кораблей: внешняя связь осуществляется только по радио.

Обучение в этих условиях представляет собой трудную задачу. И год от года ее выполнение становится всё более сложным, но интересно отметить, что мы всё еще способны действовать по старинке

- пояснил адмирал Вожур.

Отказ от возможностей, предлагаемых спутниками, также означает отказ от средств спутниковой геолокации (GPS). И хотя всегда можно полагаться на другие навигационные системы (ИНС, прибор автоматической ориентации по эфемеридам, квантовые сенсоры), все же может оказаться полезным умение обращаться со старым оборудованием, таким как секстант.

В официальном журнале ВМС Франции Blue Collections флот сообщил, что заказал 15 секстантов у компании CPI – последнего остающегося в стране производителя этого инструмента навигации.

Морякам необходимо уметь ориентироваться без помощи цифрового оборудования

- говорится в издании.

Секстант позволяет определять широту и долготу по положению звезд (или только по широте в зависимости от положения Солнца). Его использование предполагает наличие точных часов и астрономической таблицы.

Когда бортовая электроника выходит из строя, секстант остается лучшим средством для навигации

- указывается в журнале.