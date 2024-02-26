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ТАСС

На Украине признали, что Россия получила план контрнаступления ВСУ до его начала

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Источник изображения: Александр Река/ ТАСС

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что "в начале прошлого года Генеральным штабом, всеми видами разведки, вскрыли информацию о том, что готовится серьезное контрнаступление"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Планы украинского контрнаступления в 2023 году оказались в распоряжении России еще до того, как начались контрнаступательные действия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на конференции "Украина. 2024 год", которую транслировал телеканал "Рада".

"План есть, детали не смогу сказать, - ответил он на вопрос о наличии у Украины плана боевых действий на 2024 год. - Скажу откровенно, наши планы по контрнаступлению осенью прошлого года были на столе Кремля до того, как начались контрнаступательные действия".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову заявил, что "в начале прошлого года Генеральным штабом, всеми видами разведки, вскрыли информацию о том, что готовится серьезное контрнаступление". Он уточнил, что были введены в действие все виды разведки: из космоса, электронная, глубинная, войсковая, "все, что связано с контролем за транспортными средствами, за передвижением морских и железнодорожных судов". 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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