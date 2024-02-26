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ТАСС

США намерены продолжать вводить санкции против России

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: AP Photo/ Andrew Harnik

Как заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, рестрикции поспособствуют "достижению стратегического результата" в конфликте на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продолжать вводить санкции против России в надежде, что они поспособствуют "достижению стратегического результата" в конфликте на Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

"И мы будем продолжать это делать [вводить санкции против России]. Санкции - это одна из составляющих более широкой стратегии. Сами по себе они не приведут к стратегическому результату в этой войне, но они могут способствовать достижению стратегического результата. И мы собираемся оставаться терпеливыми, решительными и неустанными в применении этих санкций", - подчеркнул он.

В попытке объяснить телеведущей, в чем заключается функция антироссийских санкций, Салливан выразил мнение, что они "сокращают доступ России к доходам". Он заявил, что санкции якобы уменьшают объем Фонда национального благосостояния России. Помимо этого, Салливан считает рестрикции "попыткой запретить поставку определенных компонентов для российской оборонной промышленной базы, чтобы замедлить и усложнить их [России] военную машину, затруднив им производство передовых вооружений". Представитель администрации президента США Джо Байдена полагает, что Соединенным Штатам удалось "замедлить этот процесс". "И, в-третьих, это возможность выявить тех лидеров и тех людей, которые несут ответственность, и привлечь их к личной ответственности. И в деле с Алексеем Навальным мы сделали это [ввели санкции] с ключевыми сотрудниками тюрьмы в пятницу", - утверждает представитель Белого дома.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия за 2023 год стала первой экономикой Европы по паритету покупательной способности, несмотря на самое большое в мире количество санкций, применяемых против российской стороны. Он подчеркнул, что используемые США инструменты не действуют.

В середине февраля первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат сообщила, что российская экономика твердо находится в настоящий момент "на территории позитивного роста".

  

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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