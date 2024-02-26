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ТАСС

США заявили об отсутствии на Украине достаточного числа летчиков, способных управлять F-16

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: By Usaf/ Getty Images

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что "Украина запрашивала дополнительные ресурсы"

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не располагают достаточным числом летчиков, которые могли бы управлять американскими истребителями F-16. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Конечно, Украина запрашивала дополнительные ресурсы. Среди них были и истребители F-16. Несколько месяцев назад мы заявили, что будем готовы поставить F-16, но проблема в том, что не так много украинских пилотов могут управлять этими истребителями", - сказал он в интервью телекомпании ABC.

В конце августа Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 американских истребителя F-16, Дания пообещала Киеву 19 таких машин. Власти США одобрили этот шаг. В Киеве выражали надежду, что Украина получит истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
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